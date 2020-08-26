布局新工科新医科 破解“瓶颈”问题

8月24日，中山大学深圳校区正式启用。这个位于深圳光明新区的新校区将对接广深港澳科技创新走廊，承载中大“三校区五校园”办学的雄心壮志，重点布局新工科新医科，集聚全球顶级人才，着力服务国家战略，注重内地和港澳青年人才的融合培养。

8月24日，中山大学深圳校区正式启用。这个位于深圳光明新区的新校区将对接广深港澳科技创新走廊，承载中大“三校区五校园”办学的雄心壮志，重点布局新工科新医科，集聚全球顶级人才，着力服务国家战略，注重内地和港澳青年人才的融合培养。

来自生物医学工程学院、材料科学与工程学院、智能工程学院、电子与通信工程学院、航空航天学院5个工科学院的2346名学生已于24、25日分批进驻校园。9月初，该校区还将迎来约1500名新生。

打造让人静心思考的地方

2018年6月，中山大学深圳校区启动建设，建设面积129万平方米，目前首批交付36万平方米。

上午10时，记者来到中大深圳校区，一眼望去，最显眼的建筑物是7栋砖红色外墙、绿色饰顶的高层宿舍楼。

深圳校区一期西园生活区建设有学生宿舍7栋，包括4人间的本科生宿舍、2人间的硕士生宿舍、单人间的博士生宿舍及临时教师公寓和招待所，宿舍均配有独立卫生间，生活配套设施设备一应俱全。

记者在现场看到，本科生宿舍家具为包厢式，配置了组合床、书桌椅、衣柜、储物柜等。上床下桌的设计采用了台阶式步梯，方便学生上下；宿舍层高达3.9米，床上部净高约1.9米，学生可以在床上站立不用担心碰头；家具采用孔雀蓝和原木色的配色方案，让人耳目一新。

相关负责人介绍，学生宿舍家具早在5月上旬完成生产，从6月10日开始陆续送货、安装，本科生宿舍家具已在7月底完成安装。中大对宿舍进行了空气治理和第三方检测，保证每间宿舍的空气质量均符合标准要求。

每栋宿舍楼配备6台电梯供学生使用。每间宿舍都配置了分体空调和落地风扇，热水采用太阳能辅助空气能加热系统供应至宿舍内。

“在校区走了一圈，充分感受到学校‘以人为本’的设计理念。”电子与通信工程学院副院长黄海风说，“阶梯教室很大，学校在教室中间安装了两个显示屏，坐在后排的学生都能清楚看到板书。讲台也设计成可升降的，给教师带来了方便”。

从宿舍楼往东走数百米，就来到以绿瓦红墙为设计风格的教学楼。记者走访发现，每个阶梯教室都安装了液晶黑板，老师可以在黑板上直接板书，笔迹会显示在投影屏幕上，可以随时擦写。老师可以提前准备好板书内容，在课堂上一键分享；完成板书后也可以在黑板上显示二维码，让学生扫码保存。

“我们致力打造一个能让人静心思考的地方。”中山大学图书馆馆长何文平介绍，目前的校区图书馆设置在教学楼的3至4楼，配置自动借书还书机器，目前藏书30万册，均为今年购置的新书籍，预计明年下半年正式交付使用时，藏书将达到150—200万册。师生可以通过图书文献通借通还、馆内传递方式，借阅全校各校区图书馆图书；通过互通共享，使用图书馆所有数据库、各类电子资源。

教职员工将逾4000人

今年秋季学期，深圳校区将开设课程247门，618门次，从8月31日起正式上课。“中大各校区间实行教学管理同质化，教学质量标准统一，教学服务无差别。”教务部教务管理处副处长黄林冲说。

为结合深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的需求，中大在深圳校区已布局生物科学、生态学、理论与应用力学、材料物理、材料化学、通信工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术、交通工程、航空航天工程、生物医学工程、临床医学、预防医学、药学、农学等15个专业，涵盖理、工、医、农等学科门类，目前已全面招录培养本科生、硕士生、博士生。

新工科、新医科将成为深圳校区的主要办学特色，形成大学与城市共同成长、相互融合、相互支持的局面，既有利于发挥中大医科力量雄厚的优势，助力深圳弥补医疗、科研、教学等短板，也有利于充分利用深圳创新产业体系的优势，破解长期制约中大发展的“工科瓶颈”问题。

在中大“三校区五校园”的办学格局和文理医工农艺综合发展的学科格局中，深圳校区占据着重要的地位，更承担着“下一个一百年”的发展梦想。早在校区正式启用前，一系列成果已经产出。

2016年来，中大连续举办四届国际青年学者深圳论坛，吸引了全球近3000名青年学者参加。截至6月23日，深圳校区共引进各类人才749人，现已到岗471人。

2017年来，深圳校区科研经费总量已连续两年实现翻番。2019年到账科研经费已突破2亿。国家自然科学基金立项数及经费连续两年实现倍增。

2016年起，深圳校区招收了首届医科生；2019年，深圳校区有2个理科学院开始招生。“到明年，预计原建成的学院将全部搬进深圳校区。”深圳校区管委会主任罗愈业介绍，按照规划，深圳校区将容纳在校生约2万人，教职员工逾4000人。

南方日报记者 钟哲

通讯员 漆小萍 何方