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广州天河：3年新增中小学学位约2.4万个

2020-08-26 08:21 来源：南方日报 郭苏莹 马立敏
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　　24日，广州天河区教育大会新闻通气会召开。会上，天河公布《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022年）》（下称“优教行动”）。

　　优教行动提出，未来3年天河将新建3所小学，改扩建5所中小学，建设开办5所居住区配套学校，新增中小学优质学位约2.4万个。

　　“在今年幼儿园入学的学生中，小班的人数约增加了40%。在此前几年的‘二胎潮’峰值后有所回落，但也在稳步上升。”天河区教育局党组书记、局长王海鸿说，加大供给是关键。

　　天河将加大学前教育学位供给。按照“小区配套园应开尽开，公办性质园能开多开，现有公办园能扩则扩”的原则，增加公办学位供给，同时实施学前教育供给侧结构性改革，鼓励社会力量因地制宜创办微小型品牌幼儿园。至今年底，实现公办园在园幼儿达50%，普惠性幼儿园在园幼儿达80%的工作目标。

　　王海鸿介绍，在学前教育方面，天河区不断扩大教育资源供给。2019年，天河区新开办18个公办幼儿园（园区），共计增加公办学前教育学位近4000个；2020年上半年，开办11个公办幼儿园（园区），增加学位约2700个，全区公办幼儿园（园区）由2017年的34个增加到64个，增幅高达88%，基本保证每一条街道都有优质学前教育学位。

　　基础教育方面，天河区优化基础教育资源供给，打造东部名校教育集群，拟投入总用地约1000亩，估算总投资约60亿元，谋划一批优质中学。

　　新建优质中学将进一步提升天河区优质教育资源覆盖率，预计可增加优质学位2万个。

　　其中，天河引入清华大学附属中学优质教育资源的合作办学学校正式落地智谷片区，一期校区将于2021年9月首批招生；执信中学天河校区2019年8月奠基，10月正式动工，目前已完成工程总体进度的47%，力争2021年执信中学百年校庆之际首批招生；广州中学凤凰校区完成南部片区征地工作，新建高中教学楼项目已竣工交付；天河外国语学校智慧城校区完成土地收储等前期工作。

　　南方日报记者：郭苏莹 马立敏

编辑： 罗予岐

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