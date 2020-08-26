中职学校录取27日开始

按今年填报普通高中志愿的考生90739人算，普通高中录取率为59.9%。

8月24日，广州进行了普通高中的补录，至此，2020年广州市普通高中录取工作结束，共录取54363人。按今年填报普通高中志愿的考生90739人算，普通高中录取率为59.9%。

今年广州全市共有102所学校7103个计划进行补录，共录取6594人，补录计划完成率为92.8%。广州市招考办相关负责人介绍，学位得到充分利用，满足更多考生入读普通高中需求。分段投档控制线保护作用明显，参加补录的高分、次高分考生几乎全被录取，补录生源质量良好。

今年全市普通高中学校共有招生计划54878个，截至补录工作结束，共录取54363人，计划完成率为99.1%，计划完成率保持稳定。其中公办普通高中招生计划49553个，录取49365人，计划完成率为99.6%；民办普通高中招生计划5325个，录取4998人，计划完成率为93.9%。

今年是广州中考改革过渡期政策的最后一年。广州市招考办相关负责人介绍，广州努力实现疫情防控和招生录取双胜利，确保广州中考改革平稳过渡。今年示范性普通高中共录取41171人，优质教育资源实现更高程度的普惠共享；自主招生共录取1166人，生源质量稳中有升。学校进一步完善培养机制，加强与高校“强基计划”招生有效衔接，形成完整闭环管理。

同时，指标到校政策效能持续发挥，指标计划共录取14476人，计划完成率跃升，助推基础教育优质均衡发展，构建良好教育生态；各级各类学校生源更趋均衡，民办学校持续健康发展；体育、艺术特长生招生规范有序开展，特长生计划共录取860人，涵盖了足球、篮球、游泳等体育项目和合唱、舞蹈、美术等艺术项目，为体育和艺术人才储备了后备力量。

8月27日将进行中等职业类学校录取。广州市招考办相关负责人介绍，广州职业教育资源丰富，拥有一批办学质量和就业前景俱佳的中高职院校。欢迎动手能力强、热爱应用技术性专业、职业规划倾向明显的学生报考中职学校，接受职业教育。

南方日报记者：马立敏