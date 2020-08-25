抵制“舌尖上的浪费”，江门各校师生这样做

了解到各校的节约粮食主题教育形式丰富，学生们也易于接受。不少师生反映，学校时刻会渗透节约粮食主题教育，学校食堂的浪费现象正在逐渐减少。

“阿姨，麻烦给少点饭。”“同学，这么多饭够了吗？”……这是8月18日记者在培英高中饭堂看到的一幕。近来，节约粮食再次被热议。而学校是教书育人的地方，培养节约粮食的观念，应该从学生抓起。

记者近日采访了部分学校，了解到各校的节约粮食主题教育形式丰富，学生们也易于接受。不少师生反映，学校时刻会渗透节约粮食主题教育，学校食堂的浪费现象正在逐渐减少。

主题教育开足马力

各校多措并举开展的主题教育，让节约粮食的观念在校园蔚然成风。

江门一中开展了以“节约粮食光荣，浪费粮食可耻”为主题的班会活动，让学生了解粮食生产过程。同时有就我国人口增加、耕地减少、水资源短缺、粮食安全压力大等现状进行分析和讨论，帮助学生树立节约意识。平日，该校还会通过校讯通平台向学生及其家长发送节约粮食倡议短信，加强宣传教育。

而培英高中则通过主题团日活动、国旗下的讲话、签名承诺活动等形式，让学生意识到节约粮食的重要性。

每年10月16日是“世界粮食日”，此前一周，棠下镇周郡小学少先队大队部就会发出节约粮食倡议书，并开展系列活动。学校每个年级还会安排文明监督员，劝导浪费粮食的学生，表现好的班级则加分。另外，学校少工委在实施“红领巾奖章”中专门设定了特色章“惜粮章”，对勤俭节约、珍惜粮食的光盘小卫士颁发“惜粮章”。“从小父母就教育我要节约粮食，学校开展的各种活动更让我明白了粮食来之不易。节约粮食应该从你我做起！”周郡小学五（3）班学生文心怡说。

据了解，江门学校还会将浪费粮食的行为纳入班级德育考核，学校食堂也会提前统计就餐人数，按需准备食材。

学生大力践行“光盘行动”

学校食堂是宣传节约粮食的最佳阵地，各学校也在饭堂下足了功夫。“一粥一饭当思来之不易，一丝一缕恒念物力维艰”“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”……在江门一中食堂，电子屏幕一直滚动播放节约粮食的标语。此外，食堂的每张餐桌上，都张贴了“不剩饭、不剩菜、珍惜粮食”等宣传标语。据记者观察，学生在饭堂就餐基本能做到按需点餐、适量点餐、积极光盘。

在培英高中的两个食堂，饭桌、柱子、墙壁等处，也随处可见各种节粮倡议。在餐具回收处，记者看到，厨余回收桶里的剩饭剩菜不算多，大部分学生送回的餐具都比较干净。“我们的饭堂师傅给饭是先给一小份，不够的话可以添饭，这样能很大程度避免浪费。我们同学之间也会互相监督，尽量做到餐餐‘光盘’。”培英高中高三（1）班学生梁杰说。

鹤山纪元中学的节粮举措近日还登上了央视新闻频道的节目。据了解，该校在食堂一角设置了盛饭点，学生可根据自己的需要，自行添饭；每张餐桌上都摆放了不剩饭的提示牌，墙壁、石柱上的标语也在时刻提醒同学们要珍惜食物。

学校的一系列举措，让学生们的节粮意识大大增强，在采访中，他们也分享了自己的节粮做法。“节约粮食不分时间、地点，我们家人在外吃饭，都会少点菜，不够后面再补，而且家人普遍都有打包意识。”培英高中高三（1）班学生覃均静说。

“平时我会在饭堂适量点菜和打饭，且一定要吃完；外出就餐时，用‘N—1’的点菜方式，并点半份菜、小份菜；平时会教育家人适量采购，不囤积、不浪费等。学生能做的就是从小事做起，从眼前做起，把节俭新风写进自己生活的点滴间。”江门一中高三学生黄馨锐如是说。同校学生李嘉雯也认为，就餐应量“胃”而行，做到吃多少点多少，当发现身边的浪费现象应及时劝说并制止，做一位“节粮代言人”。

南方日报记者 张翠玲