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新生们，收好这份“大学生活攻略”

2020-08-25 08:44 来源：光明日报
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　　在大学校园，拿什么遇见更好的自己？这成为不少大一新生心里的问号。

　　“大学新生，想问你几个问题”，近日，光明日报教育部·光明微教育向大一新生发起线上调查和问题征集。关心专业学习、担心宿舍关系、憧憬校园恋爱……一个个留言，充满了年轻的韵律，也写满了选择的焦虑。

　　我们约请新生班主任、专业课老师、辅导员、宿管老师和学长聊聊他们眼中的大学第一年，告诉你美好而充实的大学生活究竟什么样。

　　新生班主任说：遇到问题别憋着，学会问学会打听

　　“大学是一个过程，每个阶段有不同的问题。具体到大一这一年，主要表现在生活和学习两方面的调适上。”北京林业大学园林学院教师于超已经是第三次担任新生班主任了。在他看来，调适的快慢直接影响着学生整个大学以什么样的姿态度过。“比如说学习上，大学更需要自主学习的能力，但有一些孩子比较习惯于被管着被督着，如果再内向一些、不太愿意交流，就会很茫然、陷入懈怠情绪中。大学课程一环扣一环，后续再想发力，难度比较大。”于超说。

　　于超坦言，大一本身就是不断试错、调适的过程，要树立“遇到问题不可怕”的心态：“从学校到学院、专业、班主任、辅导员，从对个人学业上、经济上的帮助，再到心理方面的疏导，都有着全方位的保障体系。同学们出现问题不要憋着，也不要哭着跟爸妈打电话，而是要想办法找到合理途径、找到解决问题的人。”

　　“踏入大学校园就是一个小的社会，是一个‘织网’的过程，学会织学习的网、人际关系的网。”对于如何找到正确的人，于超给出两点建议，“要学会问、学会打听。一是同学们都愿意跟同龄人交流，要多找几个同龄人、多听几个人的意见，生活轨迹不只是一种，要学会甄别、选择适合自己的意见。二是不要只问同龄人，还要找到对口的负责人员，比如专业课老师、辅导员、班主任，他们的经验更多，可能看问题透彻一点，也会给出不同角度的建议”。

　　专业课老师说：规划好每一天的生活，尽一切可能纵深探索

　　该怎么合理选课、如何适应专业学习、挂科了怎么办……新生的困惑中，很大一部分集中在专业学习上。

　　“大学生活精彩纷呈，但学业专业仍是绝大多数同学未来立足于社会的根本。大家要规划好每一天的生活。”天津科技大学人工智能学院实验中心副主任王嫄建议，在专业学习上，新生们应建立由“广”到“精”，由“横向”到“纵向”的概念，“对于学业和兴趣，要尽一切可能地纵深探索、学精学细、做真做实。如果不知道如何去做，如何深入，可以从参加和备战重要的学科竞赛开始、可以从进入导师实验室打杂开始、可以从积极参与所有学术报告与报告人交流开始、可以从去图书馆把专业课相关书籍读三遍以上开始、可以从向每一位任课老师请教自己感兴趣或听不懂的知识点开始，甚至可以从与一位学霸的交流沟通开始。”

　　“对于生涯长远规划，要开阔眼界，结合社会实践、学业学习、广泛阅读、学生活动等多元生动实践，逐渐找到与个人兴趣契合、与社会发展紧密相关的交汇点，以此为基础，尽早进行生涯规划，动态优化生涯规划。”王嫄说。

　　辅导员说：培养自主学习和独立生活能力是大学必修课

　　高考失利了，没有进入自己理想的大学；现在学的专业是被调剂的，我并不喜欢；很担心开学后新的环境，不知该如何和大家相处……问题征集过程中，“挫败感”成为一些新生挥之不去的阴霾情绪。

　　“不管你即将进入的是否是你理想中的学校或专业，只要进入校园，就要忘掉曾经的自己，重新开始。”北京邮电大学人工智能学院辅导员李玚建议，“大学和中学有很大差异，第一次学习从未接触过的专业课、第一次离开父母温暖怀抱过集体生活，对大家来说都是一种挑战，希望同学们不要沉浸在过去的成功或失败情绪中，尽快适应新环境。”

　　在李玚看来，自主学习，独立生活非常重要：“大学并不像同学们想的那样轻松，面对厚厚的课本、看不懂的专业名词、快速的授课进度，大家可能会产生些许挫败感。这是大多数同学都会遇到的问题，请不要担心，在大学里培养自主学习和独立生活的能力，是大家的必修课。越优秀的人越努力，越努力越幸运，希望同学们在成长过程中，始终都能遇到更好的自己。”

　　在这个过程中，她还希望同学们能学会理解，懂得宽容：“大学同学来自五湖四海，每个人的性格和家庭背景都不相同。同学们在朝夕相处的过程中，难免会遇到一些问题和矛盾，希望大家能换位思考，做到三思而后行，有任何解决不了的问题，随时可以联系自己的辅导员。对你们来说，愉快的学习和生活环境同样很重要。”

　　宿管老师说：学会利用学校资源，积极融入校园生活

　　大学生活很重要的一个场景是“宿舍”。在这里，新生们会遇到要相处四年的室友，将面临新的生活环境，也可能遇到未曾想过的生活摩擦。

　　“从高中走向大学，全新的生活环境、生活方式会让不少新同学有一个不断适应、调适的过程。”在清华大学学生社区中心学生公寓区事务科副科长谢晨看来，除了学业挑战外，大一新生们在生活和社会交往方面也面临着新的问题和挑战，“比如在生活上，除了部分有住校经验的新生外，很多新生在独立生活方面还有很大提升空间，宿舍卫生如何打扫、个人衣物怎么洗，都需要较强的独立生活能力。有的新生还会遇到水土不服、饮食不习惯等问题。而在社会交往方面，大学会遇到新的老师、同学，还有要朝夕相伴四年的室友，如何建立亲密的社会关系，也是新生们需要面对的。”

　　如何提升自己的独立生活能力，快速融入大学生活？

　　谢晨给出三点建议：“一是要快速熟悉。每年在入校前，很多学校都会给新生发放生活指南，并在学校相关公众号上对一些校园生活场景等进行介绍，清华在入校后还会给每位新生赠送一本《我是新生》的书籍。新生们可以充分利用这些资源，提前熟悉，做到心中有数。二是要积极融入。入校后，我们的社区德育助理和公寓管理员会进行新生住宿安全教育、开展楼宇间的素质拓展活动等，使新生快速了解公寓生活安全技能，并融入校园生活，大家可以和舍友积极参与，同时也塑造了宿舍间的良好关系。三是要学会沟通。新生入校，难免会遇到很多生活上的问题，不要害怕，积极跟管理员、相关老师沟通，相信适应期很快就会过去。”

　　学长学姐说：无论哪一种选择，都能绽放绚丽的青春光彩

　　总有一些话题属于同龄人。我该如何选择社团？宿舍室友如何和谐相处？所爱之人在哪一个转角才能遇到……一个个充满选择焦虑的问题，成为新生们最想跟学长学姐交流的话题。

　　“不少‘才艺小白’加入了社团，在师长前辈的教导下，成了社团达人，拥有了丰富多彩的课外生活；之前‘大门不出、两腿不迈’的宅男宅女，在大学图书馆、实验室中，‘宅’出了一份又一份科研成果；被家长念叨‘满脑子就想着玩’的同学在大学中也能玩出花样，创业当上老板，带着一大帮人在‘玩’中赚钱。”在北京大学法学院博士研究生苏晖阳看来，大学其实是一个踏入多元社会的“换乘站”，无论是哪一种选择，细细躬耕、脚踏实地，都照样能够绽放绚丽的青春光彩。“若是自怨自艾、沦为‘佛系少年’，看似‘躲过了一劫’，实则是抛弃了自己的选择权，变成了一根随波逐流的‘海草’。”苏晖阳笑言。

　　如何摆脱这些焦虑？过一个充实自在的大学生活？

　　苏晖阳说，和“不再焦虑”的学长学姐交谈，大家都会谈到一个共同的经验，那就是坚定、拼搏和不服输：“无论遇到何种困难，无论走的道路是否如原先设想一致，只要坚定信心，不断奋斗，定能‘条条大路通罗马’，奋斗出精彩无悔的大学生活。”

编辑： 罗予岐

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