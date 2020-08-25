2019年国家义务教育质量监测结果报告发布

报告全方位展现了我国义务教育阶段学生语文、艺术学习质量状况，分析了影响相关学科教育质量的主要因素，回应了教育热点难点问题。

日前，教育部基础教育质量监测中心发布了《2019年国家义务教育质量监测——语文学习质量监测结果报告》和《2019年国家义务教育质量监测——艺术学习质量监测结果报告》。报告全方位展现了我国义务教育阶段学生语文、艺术学习质量状况，分析了影响相关学科教育质量的主要因素，回应了教育热点难点问题。

按照国务院教育督导委员会办公室印发的《国家义务教育质量监测方案》，2019年开展了第二周期第二年的国家义务教育质量监测，监测学科是语文、艺术。本次监测在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、4,097所小学和2,522所初中，对116,578名四年级学生和79,086名八年级学生进行了现场测试，对6,611名中小学校长，47,334名语文、艺术教师开展了问卷调查。监测工作在周密部署、充分准备的基础上进行科学抽样（全国总体抽样误差小于1%），按照标准化流程研制监测指标与工具，规范实施采集数据，深入进行数据分析，成立高水平专家组精心研制报告，最终形成了2019年国家义务教育质量监测语文、艺术学习质量监测结果报告。

语文学习质量监测结果显示，四年级、八年级学生语文学业表现达到中等及以上水平的比例分别为81.7%、79.3%，与2016年即上一轮语文监测相比总体保持稳定。近三成家庭处境不利学生在语文学业表现上实现“逆袭”，取得较好成绩。四年级、八年级学生语文学习兴趣高和较高的比例之和分别为94.5%、88.9%，语文学习自信心高和较高的比例之和分别为47.9%、49.1%，语文学习习惯好和较好的比例之和分别为67.2%、62.2%。四年级、八年级学生每天课外阅读时间在15分钟以上的比例分别为71.7%、70.6%，课外阅读书籍种类在3种及以上的比例分别为64.8%、77.1%。语文教师教学行为改善明显，四年级、八年级语文教师具有以学生为中心的教学理念的比例为43.3%、31.8%，较2016年分别提高了20.0个、11.3个百分点。超过四成四年级、八年级学生完成学校老师布置的全部家庭作业时间超标，两成四年级学生仅完成学校老师布置的语文作业就超过了国家规定的家庭作业总时间。监测对班主任负担状况进行了调查，结果发现，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。

艺术学习质量监测结果显示，学生音乐听辨能力、音乐作品赏析能力和音乐基础编创能力与2016年即上一轮艺术监测相比总体保持稳定，78.5%的四年级和77.2%的八年级学生演唱能力达到中等及以上水平。学生美术基础能力、美术作品赏析能力、美术知识生活运用能力与2016年相比总体保持稳定，91.5%的四年级和65.8%的八年级学生绘画创作与表达能力达到中等及以上水平。学生对中国画、民间手工艺、书法等中华优秀传统艺术形式的喜欢程度较高，但对部分民歌、民族乐器、传统美术作品的辨识和鉴赏能力较弱。八成以上学生喜欢艺术课和艺术教师。艺术教学资源配备情况与2016年相比有明显改善，但部分资源的使用率仍有待提高。艺术专职教师比例与2016年相比有所提高，但农村小学艺术教师缺口较大。

来源：教育部