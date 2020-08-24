@广州中小学生，钟南山等院士带你探索科学奥秘

8月23日，以“科技战疫，创新强国”为主题的2020年广州市科技活动周中小学专场系列活动通过网络在线组织启动仪式。

8月23日，以“科技战疫，创新强国”为主题的2020年广州市科技活动周中小学专场系列活动通过网络在线组织启动仪式。

中国工程院院士、临床解剖学专家钟世镇，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山，中国工程院院士、华南理工大学教授何镜堂，中国科学院院士、华南理工大学教授吴硕贤，加拿大工程院院士、华南理工大学教授杜如虚等通过致辞视频或题词表达了他们对中小学生的亲切关怀和殷切希望。

据了解，由广州市教育局主办的科技活动周中小学专场系列活动在优化整合往年品牌活动的基础上，着重弘扬科学精神，传播科学思想，融合科技元素，积极开发线上资源，拓展新活动，增强广大师生、家长参与感，在全市营造“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围。

活动吸引了全市7万多名中小学师生及社会各界相关人士在线观看和参与互动。

院士寄语小学生

启动仪式上，院士们通过线上视频形式祝愿活动顺利举办，同时寄语广大中小学生，励志又暖心。

“亲爱的同学们，生命不息、学习不止，天天向上、行稳致远，希望你们好好地学习基础知识，将来为报效祖国贡献自己的力量。”钟世镇院士说。

钟南山院士在寄语中表达了对新时代中小学生的三个愿望，一是希望中小学生清晰自己将成为怎样的人，“通过此次疫情，许多学生看到各行各业劳动者为国家、社会所作出的贡献甚至是牺牲，让他们看到了自己想成为怎样的人”；二是希望中小学生要学会多问“为什么”，不满足于从书本所学到的知识，善于发现问题、解决问题；三是希望中小学生从小养成锻炼身体的习惯，爱护眼睛，保护视力，保持健康体魄。

何镜堂院士希望同学们树立远大目标，练好做人、做事基本功，勇敢面对人生逆境，与祖国同行、与时代同步，把个人的奋斗和努力融入到时代发展的洪流中，用奋斗走出最美的人生道路。

杜如虚院士结合“时间之旅”的讲课主题寄语广大中小学生，要理解时间、珍惜时间、驾驭时间，理解科学精神，多参与发明创造。

带领师生体验“科学之旅”

据介绍，2020年广州市科技活动周中小学专场系列活动还包括线上科学讲座、科普教学短视频征集、在线学习和科普创作作品征集等活动。

科技在助力打赢疫情防控阻击战中发挥了哪些作用？网课时代，如何强化网络时代知识产权保护？保护野生动植物，我们应该怎么做？……线上科学讲座将邀请院士专家通过报告、座谈、参观等形式开展六场活动，活动每周一期，第一期将于8月30日由钟世镇院士带领师生揭示人体奥秘。活动通过传播科学思想、科学方法与科学家精神，揭开科研工作神秘的“面纱”，让更多中小学生成为科学家的“小粉丝”，引领他们走进科学的殿堂，启发他们探索科学的奥秘。

此外，为引导广大师生重视高科技应用、关注知识产权保护、动植物保护、疫情防控、生态环保等内容，激发广大中小学师生的科普创作热情，让科学“潮”起来，系列活动还面向全市教师和教育工作者征集科普教学短视频、面向全市中小学生征集科普文学和平面作品，择优颁发证书，征集活动10月31日截止。师生可通过“广州教育”“广东科教”微信公众号，了解、参与系列活动，赢取互动礼品。

【南方日报记者】马立敏

【通讯员】穗教宣