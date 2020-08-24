用高水平党建 引领高校高质量发展

暑期读书班自1997年举办以来累计5000多人次参加，已成为全国知名的高校领导班子建设“金字招牌”。

8月22日至23日，省委组织部、省委教育工委举办全省高校领导干部学习《习近平谈治国理政》第三卷专题培训班暨第24期暑期读书班。

暑期读书班自1997年举办以来累计5000多人次参加，已成为全国知名的高校领导班子建设“金字招牌”。

“用高水平党建引领高校高质量发展。”在暑期读书班上，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎说，全省高校要把学习《习近平谈治国理政》第三卷与学习习近平总书记对广东重要讲话和指示批示精神结合起来，深切领悟蕴含其中的强大真理力量、思想力量、实践力量，更加自觉地做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

加强党对高校的全面领导

今年暑期读书班在原来高校党委书记、校长参加的基础上，扩大到全省154所高校的全体班子成员，以及党委组织部部长、宣传部部长、统战部部长，一共1300多人。受疫情影响，今年暑期读书班通过网络视频的方式授课，主会场设在省教育厅，21个地市设置28个分会场。

坚持和加强党的全面领导，是今年暑期读书班上的焦点话题之一。“华工加强党的全面领导，引领‘双一流’建设。”华南理工大学党委书记章熙春表示，广州国际校区是华工新百年办学的重大工程，从规划之初便把党建与书院的思政教育同步规划、同步建设。目前该校区成立了党委，推行“现代书院制+全员导师制”，将党建活动室建在学生社区内、学生事务办公室设在学生社区中，持续强化日常思想教育和政治引领。

“今年读书班利用暑假时间，集中学习《习近平谈治国理政》第三卷，有利于提升高校领导班子的政治理论素养，有利于认清政治大势、谋划疫情常态化防控工作。”暨南大学党委书记林如鹏说，暨大将进一步加强落实党对高校的全面领导，坚持党委领导下的校长负责制，建设更加坚强有力的基层党组织，推动“双一流”、高水平大学建设。

加强党对高校的全面领导，要落到实处、落在末梢。广东外语艺术职业学院党委书记卢羡文说，广外艺把党建和专业建设紧密结合起来，重点培育“双带头人”，着力把基层党组织建设成坚强的战斗堡垒。

构建新时代“大思政”育人体系

立德树人是高校的根本任务。“今年的暑期读书班及时、解渴、管用。”华南农业大学党委书记王斌伟说，以教育部“三全育人”综合改革试点为契机，华农实现院系、课题组、项目组和学生社区基层党建全覆盖，推进思政育人全覆盖。

广东医科大学党委书记、校长卢景辉说，要把立德树人贯穿于教育教学、服务管理全过程，努力培养坚定理想信念、崇高职业道德、强烈社会责任和深厚人民情怀的高素质医学人才。

课程思政就是要将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。广东机电职业技术学院党委书记蓝祥龙介绍，该校通过打造全员参与、全过程对接、全方位介入的新时代立体化“大思政”育人体系，实现了课程思政高质量全覆盖，像教师在讲授工业机械的专业课程时，会融入中国机械发展历程和优秀工程师爱国奉献、追求卓越的工匠精神，实现专业知识传授和思政素养全面提升的充分融合。

“汕大以‘思政课程和课程思政’建设为主线，力拓‘三全’育人新局面。”汕头大学党委书记、校长姜虹说，学校将进一步推进和深化“七维”思政工作体系，强化学科人才队伍、教师队伍、师德师风建设，高水平创建汕头大学深圳、广州、佛山南海研究院，培养更多参与大湾区国际科技创新中心建设和广东创新驱动发展的时代新人。

培养服务广东创新驱动发展的高水平人才

科技引领未来，创新驱动发展。当前国内国外新形势下，广东产业结构调整仍未到位，科技创新是发展所需。

广东工业大学党委书记胡钦太表示，在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设等重大战略机遇中，广工要主动对接科技创新主战场，搭建省实验室等高水平科研平台，培养高素质创新型工科人才，为广东创新驱动发展作出更大贡献。

遇上突如其来的疫情，很多地方高校也在思考：新形势下如何更好地服务好地方经济社会发展？

佛山科学技术学院校长郝志峰的答案是寻找科技创新的新增长点。他说，佛科院要加快推进高水平理工科大学二期建设，重点发力基础研究和基础应用研究，并积极对接高水平研究机构，吸引全球高层次人才前来合作、高水平科研成果进行转化，为地方产业转型发展提供有力的支撑。

东莞理工学院党委书记成洪波说，学校正与周边的大科学装置、省实验室、龙头企业、专业镇开展深度合作，集中力量攻关行业“卡脖子”技术、促进科技成果转化，努力在区域创新驱动发展中发挥不可替代作用。

前不久，深圳大学大湾区国际创新学院启动2021年研究生推免招生，致力培养一流拔尖创新型、复合型人才。深大校长李清泉表示，该校目前已设立数理金融、金融科技、物理化学、微电子等交叉学科专业，并打造一批跨学科科研平台，成为科技创新的新增长点。“我们相信选准方向、不断突破，一定可以更好地服务粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设。”他说。

南方日报记者 吴少敏