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韶关学生资助工作连续五年全省第一

2020-08-24 08:57 来源：南方日报
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　　记者从韶关市教育局获悉，日前，广东省教育厅公布了2019年度地市学生资助工作绩效考评结果，韶关市学生资助工作考评结果再次获得佳绩。至此，韶关市学生资助工作已连续五年位列全省第一名。

　　今年上半年，韶关市户籍已足额领取建档立卡学生生活费补助人数为15299人，发放率达到100%。全面落实了国家和省市各项学生资助政策，资助工作实现了“三个全覆盖”，即学前教育、义务教育、高中阶段教育、本专科教育和研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，从制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

　　今年上半年，韶关全市有10.91万人次受到资助，资助金额达1.07亿元。截至8月17日，全市累计有9000多人次办理了大学生生源地信用助学贷款，发放金额达到7000多万元。

　　今年是打赢脱贫攻坚战收官之年，为实现“全面小康，一个也不能少”的庄严承诺，下一步，韶关市教育局将以“精准资助质量提升年”为管理目标，落实对受助学生进行全方位核查的工作机制，建立教师对建档立卡学生“一对一”帮扶工作机制，认真做好从学前到研究生各级各类教育全覆盖的学生资助工作，以更大的决心、更强的力度、更有力的政策举措确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，确保打赢教育脱贫攻坚战，为全市经济社会发展作出积极的贡献。

　　南方日报记者：范永敬 通讯员：卢升 蔡玉燕

编辑： 罗予岐

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