天津大学2020年在粤录取74人，15名优秀学子获“粤北洋”奖学金

本届“粤北洋”奖学金颁奖礼采用“线上+线下”形式开展，为15名报考2020年天津大学的优秀广东学子颁发奖学金。

南方网讯（记者/柯丹洁）8月22日，第三届“粤北洋”奖学金颁奖典礼在广州举行。受疫情影响，本届“粤北洋”奖学金颁奖礼采用“线上+线下”形式开展，为15名报考2020年天津大学的优秀广东学子颁发奖学金。天津大学党委副书记、校友总会副会长雷鸣，广东省招生负责人、生命科学学院党委书记李一昂通过视频直播形式向获奖新生表示祝贺，并介绍天津大学近几年发展现状和2020年广东地区招生情况。广东省天津大学校友会原会长阳至忠，会长张尧、常务副会长陈扬枝、童育林、方志敏，副会长陈霖，监事长黄勤，秘书长夏勇，执行秘书长谭丽云等广东校友、获奖新生代表等三十余人莅临典礼现场。新生及新生家长、广大校友等1000余人则通过线上直播的方式观看。

从广东省教育考试院公布的投档数据看，2020年，天津大学在广东地区共招收74名理科生，最高分为660分，最高排位为2062名，最低分为633分，最高排位为7240名，最低排位比去年提升1114名。

典礼当天，天津大学校友会会长张尧、常务副会长陈扬枝、童育林、方志敏为到达现场的五名新生潘追追、张运杨、陈泓诺、彭文彬、周星源颁发荣誉证书。随后，获奖新生发表获奖感言，纷纷表示在今后的求学道路上，践行“实事求是”校训，追求真理，成为一名优秀的天大学子，报效社会。2018、2019级的师兄师姐为新生精心准备了祝福视频，介绍天大风貌、讲述院系概况、描绘大学生活、分享学习心得……让新生们未入天大，已对大学生活充满憧憬。最后，广东校友会会长张尧总结发言，祝贺获奖新生并分享他在天大多年的求学和工作经历，让大家深入感受天大魅力。

记者现场采访了获得一等奖的考生潘追追同学，其来自东华高级中学，此次以660分被天津大学建筑类专业录取。她说：“我对建筑专业非常感兴趣，此次报考天津大学也是因为天津大学的建筑专业很有名。希望入学后能收获更多。”

据悉，“粤北洋”奖学金由广东省天津大学校友会发起设立。旨在奖励广东地区通过高考被天津大学录取的优秀学子，鼓励他们在学习知识、追求真理的道路上勇敢前行。同时在活动中搭建新老校友交流平台，不断加强在粤校友、新生与母校的沟通与联系。以此为契机汇集多方资源，宣传天大，助力招生，助力广东教育。充分践行校友会服务校友、服务母校、服务社会的根本宗旨。“粤北洋”奖学金主要来源于校友捐赠。校友会按照规范的程序，负责募集组织、评选和奖金发放等管理工作。本着“专款专用，公开透明”的原则，及时向校友公布财务状况，接受监督。“粤北洋”奖学金自2018年设立以来，已成功举行三届颁奖典礼。累计奖励和资助新生41人，累计发放奖学金及励学金138000元。

2020第三届“粤北洋”奖学金获奖名单：

1.一等奖一名，奖金10000元，获奖者潘追追

2.二等奖一名，奖金5000元，获奖者王家园

3.三等奖八名，奖金3000元，获奖者柏泽佳、张运杨、庄园、蔡雨涵、陈泓诺、闫佑诚、彭文彬、周星源

4.励学金五名，奖金3000元，获奖者魏文希、谢晴、张沈璨、刘姝伶、高敏莉