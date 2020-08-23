今年珠海新生入学只交预防接种本，无需“接种证明”

孩子要上幼儿园了，要提供“预防接种证明”，这个证明怎么开？

孩子要上幼儿园了，要提供“预防接种证明”，这个证明怎么开？记者从珠海市疾控中心获悉，即将要新入托和新入学的学生家长们在开学时，只需要将预防接种本交至托幼机构或学校即可。

幼儿园和学校将会以班级为单位收集新入学入托儿童的预防接种证，开学一周内由学校的校医统一交辖区预防接种门诊进行验证，家长们不需要自己去接种门诊开“预防接种证明”。

“预防接种证明”是儿童接种疫苗的记录凭证，记录着孩子从出生开始接种各类疫苗的名称和时间。当孩子准备新入托（一般为小班或插班生）或新入学（一般为小学一年级、初中一年级或插班生）准备开始新的集体生活的“新生”，为了保障学生们的身体健康，避免在集体生活和学习中免受传染病的威胁，各学校和托幼机构都会对这部分“新生”的免疫接种情况进行查验，以便及时发现没有接种的疫苗，并及时告知家长及时带孩子去免疫接种门诊补种。

以往，各位家长都是通过珠海市疾病预防控制中心网站的入托入学预防接种查验平台自行打印“预防接种证明”，在开学的时候交给幼儿园或学校。去年底，为了加强管理和信息共享，全省开始陆续启用“广东省疫苗流通和预防接种管理信息系统”（简称“省系统”）。

珠海市也根据全省进度安排，于2020年3月中旬全面启用了省系统为市民提供预防接种服务。由于数据统一移交省系统，且当前省系统尚处于数据维护、完善期，故原珠海市预防接种系统和入托入学预防接种查验平台停止使用，家长暂时无法自行打印“预防接种证明”。因此，即将要新入托和新入学的学生家长们在开学时，只需要将预防接种本交至托幼机构或学校即可。

【南方日报记者】黄鹤林