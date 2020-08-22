“互联网+”大学生创新创业大赛颁奖礼举行，华工学子发表出征宣言

第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛（以下简称省分赛）总结表彰暨总决赛参赛动员活动在广东省教育厅举行。

8月21日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛（以下简称省分赛）总结表彰暨总决赛参赛动员活动在广东省教育厅举行。省教育厅厅长景李虎、华南理工大学党委书记章熙春、广州大学党委书记屈哨兵、省教育厅二级巡视员邱克楠、中国建设银行广东省分行副行长邓波、省高校毕业生就业促进会会长王玉学出席了本次活动，活动由邱克楠主持。省分赛组委会及相关单位代表、参赛单位代表以及省分赛获奖项目代表参加了活动。各地级以上市教育局、普通高等学校有关领导，各参赛团队代表等在各自分会场以网络视频方式参加了本次活动。

活动分总结表彰和备赛动员两个环节进行，旨在对在省分赛中表现优秀的组织、团队和个人进行表彰，并对备战全国总决赛的单位和团队进行动员。

景李虎作总决赛参赛动员讲话。他指出，中国“互联网+”大学生创新创业大赛是我国规格最高、覆盖面最大、影响最广的大学生创新创业盛会，代表了我国大学生创新创业的最高水平。广东作为今年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的主办方，一方面，要努力克服疫情不利影响，把大赛办成全球最有影响的“双创”顶级赛事；另一方面，要抓好备赛，确保国赛成绩出彩，不但要办得精彩，还要赛得出彩，确保比赛成绩排在全国前列。

活动中，邱克楠宣布了获奖单位和项目团队名单，景李虎、章熙春、屈哨兵、邱克楠、邓波、王玉学等领导一起为获奖代表颁发了证书和奖杯。

华南理工大学2018级博士研究生王永飞现场发表出征宣言时说道：“为了迎接即将到来的全国总决赛，我们每一支冲刺国赛的队伍都将全情投入、全力以赴，秉承科技报国的初心，展示技术创新的过硬实力；凭借敢闯会创的信心，讲好南粤学子的创业故事；坚定拼搏到底的决心，秀出大学生创业者的青春活力，勇摘金奖，为广东省增光添彩；誓夺冠军，谱写互联网+新篇章。”

据了解，王永飞于2018年成立了金磁海纳公司，同时也来到华南理工大学攻读博士学位。公司主要是研发和生产高性能纳米晶磁芯，定位于以技术创新为第一驱动力，为客户提供世界一流的产品与服务。公司的产品主要应用于电力电子、5G通讯、光伏风电以及新能源汽车行业。目前公司已经和华为、微软、比亚迪等知名品牌进行合作。同时公司还为中科院高能物理研究所和东莞中国散裂中子源提供产品和服务，助产助研的同时，也希望能为国家2050年成为世界科技强国贡献自己的一份力量。

活动还举行了省分赛会旗交接和全国总决赛出征授旗仪式，正式开启了下一届广东省“互联网+”大赛的序幕，并为我省项目团队出征国赛，决胜国赛舞台吹响了冲锋号角。

本届省分赛影响力大，覆盖面广，各项数据均创历史新高，全省共有214所学校报名参赛，其中高校155所、中职中专学校59所。参赛项目15.7万个，参赛学生67.4万人次，分别为第五届大赛的1.9倍和1.87倍。参赛项目数量和参赛学生人数均有较大增幅，实现区域、学校、学生类型全覆盖。最终共产生金奖73项、银奖190项，优秀组织奖51个，创新潜力奖10个，优秀创新创业导师81位。

据悉，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛现场比赛将于今年11月上旬在广州举行。