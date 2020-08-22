华侨港澳台学生看过来！全国联招分数线公布

20日，中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生办公室公布了2020年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生）各批次录取最低分数线：
一、本科批次
（一）普通类院校（专业）文史、理工类：300分（其中，部分院校执行400分）；
（二）艺术类院校（专业）文史、理工类：200分；
（三）体育类院校（专业）文史、理工类：200分。
二、预科批次
预科院校文史、理工类：280分（其中，暨南大学、广州中医药大学380分）。
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20日，中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生办公室公布了2020年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生）各批次录取最低分数线：
一、本科批次
（一）普通类院校（专业）文史、理工类：300分（其中，部分院校执行400分）；
（二）艺术类院校（专业）文史、理工类：200分；
（三）体育类院校（专业）文史、理工类：200分。
二、预科批次
预科院校文史、理工类：280分（其中，暨南大学、广州中医药大学380分）。
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