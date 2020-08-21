史上最短暑假，佛山娃去哪儿？

因为疫情带来的行业洗牌，今年的暑期培训市场与往年面貌有所不同，线上培训异军突起，成为家长们新的选择。

暑假不知不觉过去大半，受今年的新冠肺炎疫情影响，学生和家长如何安排“史上最短暑假”？记者采访了解到，多数家长前期选择保守出游，一般会回老家或者是疫情低风险地区。游玩、学习两不误，安排短期旅行之后，家长侧重在后半段时间让孩子回归到学习计划和课程衔接上，为孩子报名针对性的培训班，强化薄弱科目的学习。因为疫情带来的行业洗牌，今年的暑期培训市场与往年面貌有所不同，线上培训异军突起，成为家长们新的选择。

暑假安排

在线辅导成为新选择

佛山2020年中小学春季学期于7月18日结束，于7月19日起放暑假。受今年的新冠肺炎疫情影响，多数家长在假期前段时间选择保守出游，一般会回老家或者是疫情低风险地区。

最近，家长熊艳带着两个孩子回老家湖北玩了一圈。“现在湖北的所有景区都是免票的，我们去了荆州、宜昌和神农架。旅途我们全程都戴着口罩，到那些空旷的地方，就觉得还好。”熊艳说。

唐女士的孩子9月份即将升入初二。前段时间，她和丈夫带孩子回西安老家自驾游了十天，让孩子放松一下。“防疫方面我们也很注意，出游都是戴口罩。西安的5A级热门景点仍然要提前买票，控制人数。因为我们是自驾游，基本都是带孩子去人少的景点，以探访西安各地亲朋好友为主。”唐女士说。

家长邹立的女儿今年准备小升初，新学校注册后，她首先带孩子回了趟老家看望外公外婆，之后便给孩子小淇安排了为期5天的暑期夏令营。

“这个夏令营有团队竞赛、生存挑战和户外演讲等多个项目，我感觉内容很适合我们这个年龄阶段的孩子，于是推荐给女儿问她想不想去，她看了内容觉得对自己有启发，主动说想去感受一下，就报名了。”邹立认为，虽然费用要上万元，但是孩子能在过程中学习到关于演讲的相关内容，学习到自律的时间管理，感受到团队精神的重要性，学习到欣赏他人，学习到突破自己的障碍和陌生人沟通等，就是值得的。

“参加完暑期夏令营，后半段时间主要是让孩子回归到学习计划上，重点补习一下数学。”和邹立考虑类似，家长熊艳带孩子回老家湖北玩了一圈后，8月12日晚上正式开始初一新课程的学习。

课外培训

游玩学习两不误

和往年上线下培训班不同，今年熊艳选择的是在线辅导类课程。因为疫情带来的行业洗牌，今年的暑期培训市场与往年面貌有所不同，线上培训异军突起，成为家长们新的选择。

“我们是计划好时间的，旅游完就开始上初一的新课程，孩子初中的老师也布置了一些内容，需要完成，我看了一下，我们小区好像都是报的线上课程，现在各个平台都开了很多网课，感觉收费还比线下培训班要实惠，又不用家长接送，不过要孩子比较自觉才行。”熊艳说。

暑假过半，为了让孩子能够收拾心情，恢复较为正常的学习状态，准备迎接新的学期，不少家长都将校外培训安排在了后半段。

“从上周六开始，我们家孩子晚上开始网上补习语文。这周四开始，早上8：30—11：00和下午2：30前到一家线下机构连续补10天的数学和物理。”唐女士介绍，她采取的是线上和线下结合的方式，并且做了一番考虑。

“其实对比线上和线下辅导，师资和上课效果是我们最看重的。对培训机构而言，线下一般都是名师小班制教学，老师会关注到上课的每一个孩子，确保上课质量。但上网课的未必是名师，老师也看不到电脑旁孩子的状态，没法互动和及时发现问题，效果比较难保证。但是线下上课的话接送就比较麻烦一些。”唐女士说。

也有家长有着和唐女士同样的考虑。8月13日12时许，禅城区的一家教育机构前，有不少接送孩子的家长，学生以即将升小学六年级和初三学生居多。其中一名家长李女士说：“今天是孩子第一天上课，他9月份就读六年级了，给他报名了语数英三科的小班课程，交了8000多元学费。”

专家建议

暑期培训要从孩子出发

星火教育（顺德校区）相关负责人介绍，顺德区域目前主要还是以线下报名为主，以小升初和初升高衔接学段学生报名居多。一些外地到顺德打工的家长，也会选择把孩子接到顺德来进行暑期补习。

做好学段课程衔接是普遍家长的初衷。学家庭教育出身的邹立则认为，让孩子的视野和胸怀可以更加宽广，让孩子与社会的接触更紧密，是她给孩子提供暑期计划建议的初衷。每一项安排，她都会征询女儿的意见，不管是女儿心心念念要学的声乐课，还是舞蹈基本功的兴趣班训练，她都全力支持。

“孩子12周岁这个年龄，已经对社会、人生、生活、学习有一定的认知，同时对自己未来的发展与方向也存在困惑，这时候家长一定要做好引导，并且要充分尊重孩子的意见和想法，这样才能避免适得其反的效果。”邹立说。

相关教育专家建议，广大家长树立正确的教育观念，理性看待孩子参与校外培训的作用，要因材施教培养孩子的个性特长，不要让孩子负重前行。孩子的学业成长主要是要专注学校课堂教学，培养独立思考、独立学习的能力。选择校外培训机构应以满足孩子个性发展需要为出发点，不能脱离孩子实际盲目跟风。家长要引导孩子养成良好的学习习惯，努力提高课堂学习效率，切实减轻孩子过重的课外学习负担，让孩子拥有一个阳光、健康的学习生活空间。

为确保佛山市校外培训机构安全、有序开展线下服务，从6月2日起，佛山市教育局开展复课核验工作，校外培训机构经各地检查验收审批同意后，校外培训机构可以开展线下服务。

佛山市教育局相关负责人提醒，有需求的学生及家长在选择培训机构时，应选择证照齐全的合法机构。要与校外培训机构依法签订培训合同，对合同中培训项目、内容和质量标准等条款逐项认真审查。需要注意的是，对于未通过教育行政部门审核、缺乏政府相关部门监管的非法培训机构，一旦产生经济纠纷、安全事故，维权将无保障。学生和家长务必高度警惕，自觉抵制远离非法培训机构，避免权益受损。

南方日报记者：王雅铄 尹辅华