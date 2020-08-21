上大学意味着什么？准大学生在入学前可以做这些事！

相信这几天已经陆续有考生收到大学的录取通知了，在这里，首先祝贺已经被录取的考生们，可以说，大家已经半个脚踏进了大学，是一名准大学生了。

相信这几天已经陆续有考生收到大学的录取通知了，在这里，首先祝贺已经被录取的考生们，可以说，大家已经半个脚踏进了大学，是一名准大学生了。

收到高校录取通知后，下一步，家长和考生要做些什么事？近日，我们推出《收到高校录取通知后，下一步，家长还可以做些什么呢？》，给了家长们一定的启发。今天，我们来看看准大学生们在入学前需要做些什么？

大学是怎样的一个存在？是否如高中老师所说，上了大学，远离父母及家乡，是否可以随心所欲地做自己想做的事情？大学里给我们授课的会不会是白发苍苍的老教授？大学里的社团如此多，应该如何做选择……也许此刻的你，对大学有不少的憧憬和期待，也有着对新生活的好奇以及对家乡、父母的不舍，但我想，作为一个准大学生，为了让自己能拥有更高品质的大学生活，我们还需要在以下三个方面做思考和规划：

首先，上大学意味着什么？大学是我们进入社会前，最后一次可以心无旁贷地投入学习的阶段。因此，大学需要我们有较强的自控能力，对学习、业余时间以及生活费用等有自主安排的能力。

在大学里，我们的主要角色还是学生，我们需要把主要的精力投入到学习中，扎实学习专业知识、主动练习专业技能，同时，也需要和专业老师多加沟通，了解本专业前沿的信息，保持专业所学与社会实际发展同步；万一你被录取进了自己不是特别喜欢的专业，你也可以在专业课中找到自己相对喜欢，并有可能钻研其中的领域，学会学习方法，把知识转变为能力和自己的见解；你也可以考虑在学有余力的情况下，在校内辅修一个专业，甚至修第二学位，在未来职业世界中，跨学科的人才将有更多的职业选择空间及适应空间。业余生活方面，你可以在大学里通过参加社团、兼职等活动锻炼自己的工作能力；你也可以给自己记录每个月生活费的使用情况，给自己养成一个好的理财习惯。我有见到过大学生大学期间靠自己的兼职和奖学金支付了自己的学费，在毕业时还有存款的情况，希望你也可以珍惜父母的劳动所得，树立正确的消费观、金钱观；你也可以通过社团活动、科研项目团队、创业实践活动等拓宽自己的人脉，而这些人脉将成为你未来职业发展中宝贵的资源；

其次，大学里的自由是相对的。学校里依然有必须要参加的学习和活动，依然有为了提升自己的求职竞争力，必须要参加的实践和比赛，甚至考证考级，而这些活动如何选择则以自己毕业后的发展方向为基础，若以求职为目标，则应该尽快清晰岗位的需求，并针对岗位要求提升自己的就业能力，在社团实践、专业实习见习中，在专业学习中，提升自己对目标职业的理解，扎实地做好求职积累，毕竟求职简历不是靠技巧包装出来的，而是用大学的点滴积累而成的，如果毕业求职时才发现自己简历没有可以展现的内容，说明大学的生活并没有充分地安排。若以国内深造为目标，则可以在学校内先了解保研的条件，了解与自己专业相对应的研究生专业有哪些，未来有哪些发展路径，也可以多参加校内的科研小组、科研项目或比赛，以检验自身是否喜欢做研究类的工作。简单地理解，目标不同，大学学习、生活的侧重点及路径也不尽相同。

最后，要多和辅导员沟通与交流。在我们未来大学生活中，有一个岗位名称叫辅导员的老师会陪伴我们大学生活，他们是我们人生发展的领路人，也是在党团员发展、职业指导、心理辅导等方面会给予及时关注和指导的老师，所以，大家有想法，有心事不妨和辅导员沟通，毕竟辅导员有职业的经验，对学院和专业的发展也比较了解，总能给予我们一些指导，甚至总能给我们一些帮助，因此，请大家主动和辅导员老师保持沟通和交流，主动探讨未来职业发展方向及大学生活安排等问题，而不要只有请假的时候才找辅导员。

总之，进入大学是人生一个新的开始。我一直有一个观点，相比于上一个好大学，好好上大学更重要。一流的学校里会有三流的学生，三流的学校也会有一流的学生，而我们的大学学习生活质量如何，选择权其实在我们手中。愿你的大学生活不会辜负你寒窗苦读十二年的努力，也希望你能在大学，充分运用校内的资源茁壮成长成才，就像听到玉米拔节，咔咔的声音。

祝一切安好，也期待听到更好的好消息。