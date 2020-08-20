今年广东本科高校投档线排行榜出炉了

18日深夜，广东省教育考试院重磅发布本科院校普通文理类最低分数线线上考生的投档情况，有169297名考生顺利“上岸”，其中文科63564人、理科105733人。

这是一个充满期待的夜晚！很多考生在等着投档线，不少高校在忙着录取。

18日深夜，广东省教育考试院重磅发布本科院校普通文理类最低分数线线上考生的投档情况，有169297名考生顺利“上岸”，其中文科63564人、理科105733人。

近年来，广东大手笔投入、大力度建设本科高校，推出高水平大学、高水平理工科大学、省市共建和“冲一流、补短板、强特色”提升计划等系列工程，实现本科高校大跨越、大发展。

百舸争流，奋楫者先。在蓬勃发展的时代背景下，今年广东本科高校招生格局有什么新变化新特点？

南方+记者独家分析发现，今年广东本科高校招生格局竞争愈加“白热化”，各类型大学投档线分差进一步缩小，优质独立学院投档线远超本科最低投档线，更有一批新兴大学带来“鲶鱼效应”，搅动一池春水。

高水平大学也有冰火格局

有的上升万余位有的没满档

高水平大学是考生心仪的高等学府，也是社会关注的焦点话题。

从今年的投档情况来看，“十强”高校基本保持稳定，绝大部分为高水平大学建设高校，其中,中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学稳居前五名。

令不少人惊喜的是，老牌名校华南师范大学发新枝，实现文理科最低排位的双跃升（文科最低排位上升1295位、理科最低排位上升1088位），打破近几年稳定的格局，重回省内第四名。

“五强”高校的优质生源，有进一步提升，比如中山大学文科招629人，最低排位为1293位，比去年提升了114位，理科最低排位提升幅度更大，为858位；暨南大学文理科投档线，分别比去年提升了711位、3162位；华南理工大学、深圳大学高分考生也实现增加。

文科六至十名与去年相比没有变化，分别是广东外语外贸大学、汕头大学、南方医科大学、华南农业大学、广州大学。其中，广东外语外贸大学与广州大学的录取最低排位分别上升766名和277名，其余三所学校的录取最低排位则有所下降。

理科六至十名的位次则有“变局”，其中南方医科大学录取最低排位大涨11330位，从去年第八名升至今年第六名。广东外语外贸大学、汕头大学、深圳技术大学、广东工业大学分列第七至第十名。

高水平大学的竞争异常激烈，投档分数线有时非常接近。文科方面华南师范大学的录取分数线为573分，深圳大学为569分，仅相差4分；汕头大学553分、南方医科大学550分、华南农业大学548分、广州大学546分，差距都仅有2至3分。理科方面华南师范大学589分与深圳大学588分，仅差1分；南方医科大学573分与广东外语外贸大学570分，仅差3分；汕头大学556分、广东工业大学552分都非常接近。

当然，高水平大学也存在冰火两重天格局，引起网友的广泛热议：广州医科大学在高分优先投档线中出现文科缺档的特殊现象，招生计划为123人，投档95人、缺档28人，但在本科批次最低分数线投档中再次投出文533分、理539分的不错成绩。

这是近年不多见的现象！真是强校过招，你追我赶、一分必争。

“第二梯队”本科院校火爆

珠三角地区高校最受热捧

坦率地讲，今年第二梯队的省属特色高校和地方本科院校的招生非常火爆，但文理科投档排位下降趋势也非常明显。这主要是受第一第二梯队各高校扩大招生的影响，但排位下降不是坏事，说明有更多的考生可以上优质本科大学。

目前，全省仅有东莞理工学院、五邑大学、电子科技大学中山学院三所高校分市内市外招生，考虑到与其他高校进行对比，三所学校选招生计划多的投档线来作比较。

省属特色高校热度不减，投档线基本接近或超过高分优先投档线。广东财经大学比上一年扩招1361人，但招生热度不减，高分优先投档线上投档6543人，总体99%高优线上投档；广东金融学院理科招生计划3369人，高分优先投档线上投档2808人；广东医科大学考生生源质量向好，高分优先投档线上投档2248人，比去年增加295人。广东第二师范学院、广东技术师范大学、广东药科大学、仲恺农业工程学院同样有热度，颇受考生的欢迎。

大学所在区域明显影响了投档线。从投档结果来看，珠三角的地方本科高校更受考生青睐。以两所广东高水平理工科大学建设高校为例，东莞理工学院市外理科在高分优先投档线中一次满档，投档分达527分，位列全省17名；佛山科学技术学院则在最低分数线投档中一次满档，文理投档线分别位列全省20名。

同样，第二年独立招生的深圳技术大学，招生人数翻倍，但依然非常火爆，理科一次性满额投档，首年招生的文科也成功投出532分，位列全省16名，成绩不俗。惠州学院文理投档线为511分、491分，位列全省23、27位；广州航海学院文理投档线为508分、493分，位列全省25、25位；肇庆学院文理投档线为507分、485分，位列全省26名、29位，表现明显优于往年。

粤东粤西粤北地方本科高校则在排行中较为集中，基本位于公办本科高校与独立学院的交界处。作为高水平大学重点项目建设高校的广东海洋大学是领头羊之一，文理科投档线为510分、484分，明显高于部分珠三角地区本科高校。岭南师范学院文理科投档线为506分、483分，其中文科投档线也高于部分珠三角地区本科高校。

显然，高校办出特色、办出水平来，也可抵消区域的不利因素。

独立学院民办高校可圈可点

生源质量不断提升

从今年广东高考本科批次投档情况看，民办院校、独立学院进一步得到社会认可，生源质量不断提升。省教育考试院认为，民办院校和独立学院的办学水平和教学质量不断提升，吸引了越来越多的考生填报。

南方+记者梳理发现，今年大部分独立学院的投档线都比较高，一些办学基础好、社会声誉高的独立学院远超本科最低投档线，“珠海三雄”尤其值得关注。

其中，吉林大学珠海学院连续5年保持7300人左右的招生规模，今年在广东省招生5510人，录得文科最高分536分，高于本科线106分，理科最高分538分，高于本科线128分。从文科最低投档线方面看，吉林大学珠海学院拔得头筹，文科最低投档线为492分，和部分公办高校不相上下。紧随其后的是北京理工大学珠海学院和北京师范大学珠海分校，投档线分别为489、486分，其中经历风雨的北京师范大学珠海分校，终是守得云开见月明，最低排位上升超过38783位。从理科方面看，“珠海三雄”霸榜的格局没有改变，北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、北京师范大学珠海分校招生计划为2343、3342、692人，投档线为464、460、459分，远超本科批次最低投档线，其中北京师范大学珠海分校的最低排位上升超51634位。

珠海之外的独立学院，斩获颇丰。华南理工大学广州学院以及“中大两兄弟”（中山大学新华学院和中山大学南方学院）的文理投档线，位列独立学院第四至第六名，表现同样可圈可点。

与往年不同的是，今年广东有多所独立学院已经完成或正在进行转设，从投档情况看并未受到太大的影响。刚刚完成转设并更名的广州理工学院（原广东技术师范大学天河学院）在大幅扩招的情况下，录得最低投档线文科450分、理科434分，仅略低于去年。已经进入转设流程的广州大学松田学院、广州大学华软软件学院等，录取情况与去年基本持平。

一批民办院校也颇受欢迎，比如广东科技学院文科最低分为448分、最低排位85709位，超本科线18分，理科最低分为431分、最低排位191431，超本科线21分；去年刚转为职业大学的广州科技职业技术大学、广东工商职业技术大学，最低排位比去年上升5963、3838位。

这样的成绩来之不易！

新兴大学带来“鲶鱼效应”

高分投档线刷新纪录

近年来，广东在深圳、珠海、汕头等地陆续新建一批新兴大学，他们或高起点办学汇集世界顶尖资源，或探路内地与香港、中国与外国合作办学新模式，推动高等教育多元化发展。

需要说明的是，由于相当部分高校采用“631”综合评价招生录取，且只有少部分招生计划在提前批或本科批次招生，招生计划较小，因此暂时不与其他本科高校排序，单独列出。其中北京师范大学（珠海校区）在提前批和本科批次均招生，按招生人数更多的批次统计，理科按本科批次，文科按提前批次。

从理科方面来看，香港中文大学（深圳）投档分高达663分，排名第一。紧随其后的是南方科技大学和哈尔滨工业大学（深圳）投档线分别为657分和652分。作为“双一流”高校的北京师范大学（珠海校区）吸引力强、上升势头猛，今年投档分为608分，最低投档排名比去年提升了近万名。

相比之下，小而美的招生，投档线也未必都完美。在提前批理科第一次投档中，部分新兴大学需要加把油，深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院未能满档。再一次志愿征集后，深圳北理莫斯科大学投档分定格理科474分，138051最低排位；广东以色列理工学院投档分457分，最低排位比去年下降超过80000名。

从文科方面来看，香港中文大学（深圳）和北京师范大学（珠海校区）延续了上升态势。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院投档分538分，相比去年下降近7000名。

这些小而精的学校受到考生的广泛关注，在今年投档中展现出强劲实力，以高分投档线带来“鲶鱼效应”，丰富广东高等教育多元化发展。

【南方日报记者】吴少敏 姚瑶 钟哲 杜玮淦

【数据/图表】 姚瑶 钟哲 杜玮淦