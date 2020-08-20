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你上线了吗？广东本科批次投档线全部公布

2020-08-20 08:13 来源：南方网
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　　18日，广东本科院校普通文理类高分优先投档线上考生录取结束，共录取88487人，其中文科录取17082人，理科录取71405人，退档396人，退档人数较去年进一步减少，退档率为0.4%，比去年低0.1个百分点，退档原因主要是不服从专业调剂。

　　18日晚上，省招生办对本科院校普通文理类最低分数线上考生进行了投档，共投出169297人，其中文科投出63564人，理科投出105733人。

　　从投档情况来看，绝大部分院校生源充足、满档率高。除个别学校中外合作办学专业以及预科班、少数民族班等存在少量缺额外，其他都一次性满档。本科批次整体投档率（含高分优先投档线）理科为99.98%、文科为99.97%，均远高于去年。缺档院校和缺额计划也大幅减少，文科仅4所高校缺档，缺额计划9个；理科仅8所高校缺档，缺额计划34个。

　　公办高校继续受到考生“追捧”，投档线居高不下。今年公办高校几乎全部满档，并且投档线普遍较高。省内往年的“热门”院校，今年热度不减，投档线基本接近或超过高分优先投档线。如广东财经大学文科投档线为535分，广州中医药大学文、理科投档线分别为535分、539分，广东警官学院文、理科投档线分别为534分、514分，广州医科大学文、理科投档线分别为533分、539分，深圳技术大学文科投档线为532分。省外理工类、财经类、医学类、师范类等院校受考生欢迎，投档分普遍较高。

　　民办院校、独立学院进一步得到社会认可，生源质量不断提升。近年来，民办院校和独立学院的办学水平和教学质量不断提升，吸引了越来越多的考生填报，大部分院校投档线都比较高，特别是一些办学基础较好的独立学院远超本科最低投档线。

　　省教育考试院有关负责人提醒，根据招生录取日程安排，本科批次院校录取将于21日结束，随后省招生办将对尚未完成招生计划的高校进行征集志愿录取。

 

编辑： 罗予岐

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