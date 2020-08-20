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2020年全国联招考试成绩查询、志愿填报及录取安排来了

2020-08-20 08:20 来源：南方网
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　　据广东省教育考试院发布通知，2020年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）入学考试成绩将于8月20日公布。现将考试成绩查询、复查，网上填报志愿及录取安排公告如下。

　　一、考试成绩查询

　　8月20日10：00起，考生可通过以下2种方式查询考试成绩：

　　（一）官微查询

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

　　（二）网上报名系统查询

　　考生可登录全国联招管理系统，查询本人考试成绩，网址为：http://www.eeagd.edu.cn/lzks/。

　　二、考试成绩复查

　　考生如对本人某科考试成绩有疑问，可按复查科目填写《2020年全国联招入学考试成绩复查申请表》（见附件），于8月22日12:00前，将申请表和准考证一并传真至联招办，传真号码：020-38627826。复查内容为成绩统计是否有误、是否漏评及答卷扫描是否有误等,不涉及评分标准的掌握宽严问题。联招办将对考试成绩进行复查。对复查后发现分数有误的考生，联招办将对其分数进行更正，更正后的成绩由联招办通知考生本人，分数无误的则不再另行通知。

　　三、网上填报志愿及录取安排

　　（一）网上填报志愿安排

　　1.时间：8月24日9:00-8月26日17:00。

　　2.注意事项：考生在上述时间登录全国联招管理系统，填写并确认本人志愿信息，逾期不得再填写或确认。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效，网上填报志愿信息一经确认，不得再进行修改。考生填报志愿前应仔细阅读报名系统首页的填报志愿须知及流程。

　　（二）录取安排

　　1.时间：录取工作将于8月27日开始，8月30日安排未完成招生计划的本科院校征集志愿，8月31日完成所有录取。

　　2.注意事项：考生可登录全国联招管理系统查询本人录取结果。本科批次未被录取的线上考生请留意官网征集志愿公告。

编辑： 罗予岐

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