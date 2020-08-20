收到高校录取通知后，下一步，家长还可以做些什么呢？

近日，2020届高三学子陆续收到了大学的录取通知。你家孩子被哪家学校录取了呢？

近日，2020届高三学子陆续收到了大学的录取通知。你家孩子被哪家学校录取了呢？

在替孩子高兴的同时，除了着手准备大学入学用品外，作为家长，还可以做一些什么呢？

今天，我们不妨来听听南方网特邀嘉宾、全球生涯规划师陈璐博士给家长的一些建议吧。

首先，对于我们的孩子而言，相比于进入大学学习生活，孩子们在心理上由高中生转变为大学生的心态更为重要。在开学前，家长还可以和孩子一起再对学校作进一步的了解，包括校园的环境，学校或者学院近几年所举办的一些大型的活动，以此为基础，和孩子再探讨一下大学的学习、生活计划。

其次，对于家长来说，孩子离开家乡，去外地求学后，原本用于照顾孩子，关注孩子的大段时间突然空缺了，如果家长没有及时调整，有可能会觉得比较空虚，或者心里充满了挂念，甚至有些家长会把孩子牢牢地“拽在手里”，不断给孩子打电话，询问孩子在学校里的情况，或者规定孩子每天必须要报告行踪，引起孩子的反感。

所以，家长也需要重新规划自己的时间，适应新的角色发展，学会放手，给孩子一定的自由成长空间，同时也能够定期的给孩子一些关注和支持。具体而言，家长可以尝试去培养兴趣爱好，参加体育锻炼项目，或者以过来人的经验帮助新高三的家长，让自己也成为一个成长型的家长。当孩子回家时，建议家长可以了解孩子在校的感受和情况，比如在学校里有什么好玩的事情，认识了哪些比较好的朋友，如果孩子谈到想去参加社会实践或者专业实习，甚至是对未来的就业有一些想法时，建议家长支持孩子利用假期在注意人身安全的前提下多做一些社会实践和专业实习，当孩子没有实践体验或是职业体验，在选择职业时，容易出现模棱两可或者求之不得，弃之难舍的纠结情况。所以，社会或者职业实践可以帮助我们的孩子在内心坚定地判断出来什么样的职业方向是自己比较愿意从事的，在求职时就不会出现人云亦云，或者凭想象找工作的情况，或者在犹豫中错失了最佳准备的时间。

当然，当家长和孩子进入到大学之后，我们会认识孩子大学的辅导员。建议家长主动建立和辅导员之间的联系，定期与辅导员沟通，及时了解孩子在校内适应情况，学习情况以及发展情况。

在大学入学物品的准备上，则建议一切从简。大部分的高校入学后会安排军训。宿舍里的物品过多，不利于军训期间的宿舍内务检查。大学校园内基本物品的购买也是比较方便的。学习和生活物品可由孩子在进入大学后，根据实际需要再作补充。在这一点上，也建议家长和孩子商量好生活费的具体使用方向和额度，让孩子形成正确的金钱观和理财观。

万一孩子没有被理想的大学和专业录取，希望家长能给予孩子及时的鼓励。

人生输赢并不在于高考，比起上好的大学，更重要是好好上大学，珍惜学习成长的每一天。时间虽然不远，但时间总会给予一切答案，正如求职简历是靠过往的大学生涯和实践积累出来的。

一个好的家庭状态，是家庭成员之间相互信任与鼓励，也借此文希望家长和孩子能保持在共同学习、成长的频道上。