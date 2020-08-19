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广东多地出台中小学疫情防控措施

2020-08-19 08:40 来源：南方网 马立敏
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　　南方网讯 距离9月1日开学仅有2周。17日，记者了解到，针对新冠疫情防控，广东多地、多所中小学要求教师和学生做好健康登记，尽量不跨省外出，原则上在开学前14天返回。

　　汕尾要求，师生从8月16日起非必须不离开汕尾。确需离开汕尾的师生应向学校提出申请，经校长核实，报属地教育局长批准，方可离开汕尾。返回汕尾第一时间落实14天隔离，且核酸检测阴性后，方可返校返岗。

　　东莞指出，要严格落实返校前健康监测与管理。中小学、幼儿园师生员工尽量在返校前14天在东莞进行自我健康观察，高校、中职学校、技工院校师生员工应至少在返校前14天开展自我健康观察。返校时师生员工必须填写《健康卡》和提供“粤康码”绿码，申报健康状况和疫情防控国内中高风险地区及境外旅居史。

　　中山要求，做好境外师生健康管理。境外师生未接到学校通知一律不返校。返校前确保身体状况良好，返校途中做好个人防护和健康监测。返校时按照有关要求向学校出示核酸检测证明材料。

　　广州市海珠区晓港东马路小学校长李颖致介绍，学校要求师生暑期出行不到高风险、中风险地区，跨省出行的，出行前要告知学校备案。开学前14天，原则上师生都要回到广州。学生在暑期身体有不适情况的，8月1日前，在穗康码校园专区进行报告，8月1日后则报告班主任，由班主任报告学校。

　　除了对师生加强健康监测、出行管理，广东多地还对学校的防疫工作作出了详细要求。

　　汕尾要求，各级各类学校要做好防疫物资的采购与储备。备足备好秋季开学疫情防控所需设施设备及物资，按规定设置临时观察点、隔离点。校园暂不对外开放。确保校园生活必需品准备充足、供应有序。在开学的前一周对校园内的重点场所进行全面的消杀，尤其要对饭堂、宿舍、教室、图书馆、体育馆等场所落实好通风、清洁、消毒等措施，同时加强全面检查，确保洗手、通风、消毒设施设备运转正常。

　　东莞要求，各镇街教育管理中心要指导督促学校按照《学校卫生工作条例》规定设立卫生室，按学生人数600：1的比例标准提高学校专职卫生技术人员（即校医）的配备水平。

　　中山要求，完善疫情联防联控工作机制，建立教育、卫生、学校、家庭与医疗机构、疾控机构“点对点”协作机制。学校在开学前要与属地社区、公安部门、医疗机构和疾控机构等做好对接。同时，做好校园内清洁消毒，开学前要做好对教室、食堂、宿舍、图书馆等公共场所开窗通风。

　　南方日报记者 马立敏

编辑： 罗予岐

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