广州普高共录取49304人

8月17日，广州完成普通高中第二、三批次录取工作，共录取3373人（含启聪学校30人、启明学校10人），其中公办学校录取1721人，民办学校录取1652人。

8月17日，广州完成普通高中第二、三批次录取工作，共录取3373人（含启聪学校30人、启明学校10人），其中公办学校录取1721人，民办学校录取1652人。

至此，今年广州普通高中学校统一录取结束，全市125所普通高中学校54878个招生计划，共录取49304人，计划完成率约90%。

广州市招考办相关负责人介绍，高分、次高分考生志愿满足率高，民办学校生源充足。第二、三批录取的考生中，630分以上考生817人，占比约24%；600分以上考生1688人，占比约50%。西关培英中学录取最低分数为626分，岭南画派纪念中学录取最低分数为611分。第二、三批11所民办学校中有10所完成招生计划，黄冈中学广州增城学校录取最低分数为682分。

8月22日将公布补录计划。补录计划不区分户籍生计划和符合公办普通高中报考条件的随迁子女计划。统一录取结束后，全市各批次共有30所学校、5568个剩余计划参加补录（启明学校6个剩余计划不参加补录）。

省、市属学校方面，美术中学剩余计划40个；区属学校方面，除老三区（越秀、荔湾、海珠）、天河区外，其他各区均有剩余计划。补录时部分区可能有部分学校面向全市招生。另外，往年部分考生被普通高中录取后，因回原籍升学、参加中职学校录取等原因放弃普通高中注册报到，也会空出一定的学位。因此，未被录取的考生尤其是非户籍生仍有较大机会升读普通高中。

广州市招考办相关负责人表示，特别要提醒考生的是，无论民办学校还是公办学校，补录时不再录取今年已被普通高中录取的考生。广州市招考办将于8月22日通过广州招考网和“广州招考”微信公众号公布具体补录学校计划和录取办法，请考生届时留意查看。

接下来至8月20日是普通高中新生报到注册时间。所有被录取的新生需登录中考服务平台，认真查阅录取学校的新生注册报到须知，按规定时间到校报到注册。逾期不报到的，录取学校将注销其录取资格，不予保留学位。

南方日报记者 马立敏 实习生 陈珮曦