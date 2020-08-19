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华南理工省内录取结果出炉！热门报考的专业是……

2020-08-19 08:40 来源：南方网
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　　华南理工大学2020年广东省内录取已经结束，普通类理科最低分618，文科最低分598。文理科志愿满足率都在95%以上，其中理科志愿满足率95%，文科志愿满足率98%。

　　理科热门报考专业有计算机科学与技术(全英创新班)、软件工程(卓越班)、电气工程及其自动化(卓越班)、建筑学、智能制造工程、信息工程(创新班)、自动化(创新班)、计算机类、经济学(创新班)；文科热门报考专业前三名分别是法学(卓越法律班)、经济学(创新班)、工商管理类。

　　学校坚持以生为本的原则，在更加优化专业设置的基础上，今年推出志愿填报“6+1”政策，即报考华南理工的广东省考生，除了在广东省报考志愿系统上填报6个意向专业（类）外，还可在华工招生工作办公室官方网站的系统上填报1个非意向专业（类）。录取过程中，如果出现需要专业（类）调剂的情况时，考生将不会被调剂到这个非意向专业（类）。最终，“6+1”政策共有19人收益，其中理科18人，文科1人。

　　目前学校第一批本科录取通知书已经发出，主要包括外语保送生、台湾保送生、香港保送生、澳门保送生、运动训练生等，预计广东省内所有类别考生通知书将于8月21日统一寄出。

　　温馨提示

　　广东省外（考生用姓名、14位考生号查询）：

　　江苏省所有类别考生已可查询录取专业，其中澳门保送生和香港保送生用姓名、身份证号查询。

　　广东省内（考生用姓名、10位考生号查询）：

　　普通类、综合评价、艺术类、高校专项、强基计划、高水平运动队等类型考生已可查询录取专业。

编辑： 罗予岐

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