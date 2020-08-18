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1224所高校！2020年广东省高考已完成科类录取的部分院校名单看过来

2020-08-18 08:59 来源：南方网
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　　2020年广东高考录取工作还在进行中，截至8月17日12时，共1224所高校已完成科类录取工作（院校名单见下文）。

　　考生可关注省教育考试院微信公众号（ID：gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录即可查询考生录取结果。

　　省招生办也将每天17:00后通过号码10639678或106904886或10690045165向已在高考报名系统绑定手机且被录取的考生推送录取结果。

　　2020年广东省高考已完成科类录取的部分院校名单（截至8月17日12时）

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编辑： 罗予岐

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