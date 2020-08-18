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香洲公办初中积分入学录取分数线反超小学，原因何在

2020-08-18 08:59 来源：南方网
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　　8月15日，南方+首发了珠海市香洲区教育局发布的2020年秋季初中、小学积分入学录取分数线。

　　今年公办小学一年级积分入学录取分数线为125分，公办初一的为135分。初一积分入学的录取分数线首次超过公办小一。

　　初一积分入学的录取分数线反超公办小一，原因何在？今年积分入学录取分数线对今后两三年入学有哪些借鉴作用？南方日报、南方+记者采访香洲区教育局做了详细解读。

　　学位大幅增加、户籍新生增长缓慢

　　小一积分入学录取分数线大幅走低

　　今年香洲区公办小学一年级积分入学录取分数线为125分，相比2019年大幅降低24分，为近三年以来的最低值。

　　从需求端来看，今年香洲全区报名的小学一年级户籍新生人数与2019年同比仅仅略微增加，比去年只增加了100多人。

　　从供给端来看，今年公办小一学位大幅增加。一是新增学位较多，其中新建公办小学——容国团小学，新增学位约300个，二是充分挖掘现有公办小学潜力，同比2019年增加20多个教学班。

　　综上，今年香洲公办小一积分入学录取分数线大幅下降。

　　户籍新生大增

　　公办初一积分入学录取分数线增长15分

　　今年香洲公办初一的积分入学录取分数线为135分，相比2019年增加15分，为历年来最高分。

　　香洲区教育局相关负责人解释，今年该区新建了公办初中凤凰中学，新增学位600个，但全区初一户籍新生人数相比2019年新增1500多人，新增学位跟不上户籍人口增长速度。

　　此外，技术上加码也是2020年香洲公办初一积分入学录取分数线大幅提高的原因。珠海市实行积分入学制度已有9年，且香洲区积分入学办法自2016年实施以来也是家喻户晓，家长对积分准备工作十分重视，从小孩入读小学一年级开始，每年都会办居住证、购买社保。

　　经统计，今年有50%以上申请积分入学的家庭，其居住积分和社保积分都拿到了60分的满分。

　　入户讲究技巧，避开热门学校

　　本月初，香洲区教育局就今年积分入学发文做过提醒。根据该局的推文，全区共有20所学校计划招生学位满员。

　　其中，初中6所，具体为：珠海第九中学、第十中学、第十一中学、紫荆中学凤凰路校区、文园中学和九洲中学。

　　小学14所，具体为香洲区实验学校、第十小学、第十一小学、第十二小学、第十六小学、第十七小学、第二十一小学、凤凰小学、香山学校、香华实验学校、潮联学校、云峰小学、前山小学和南湾小学。

　　其中，早在6月底，珠海第九中学、第十一中学和九洲中学等3所初中学区范围内户籍新生超出计划招生数；香洲区实验学校、第十一小学、第十二小学、第十六小学、凤凰小学、香山学校、香华实验学校、前山小学和南湾小学等9所小学学区范围内户籍新生超过计划招生数。

　　综合香洲区教育局两次通报的内容来看，6月底12所初中、小学学区户籍新生报名人数超过计划招生数，8月初20所初中、小学在安排完户籍新生等后无法再安排后续学生，可以分析得出：部分新生通过统筹安排渠道，被安排到了周边8所学校。

　　目前，香洲正在推进全域教育优质均衡发展，推动南湾片区教育由“洼地”变“新高地”。后期家长在选择学校时需要理性对待，应更多从家长工作方便、学生上学方便、家庭生活方便的角度选择入户片区，不要盲目追求所谓的名校。盲目追求名校，部分入户时间晚的家庭，可能因片区学校学位不足而被安排到周边较远学区，给孩子入学和家庭生活带来诸多不便。

　　南方日报记者　冉小平

编辑： 罗予岐

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