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广东财经大学：99%高优线上投档，理科超高优线15分

2020-08-18 08:59 来源：南方网
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　　16日下午，广东省本科批次高分优先投档线开始投档。记者从广东财经大学了解到，今年该校广东省内普通文理科招生计划6548人，比上年扩招1361人，但招生热度持续，高分优先投档线上投档6543人。

　　其中，理科计划3831人，实际投档3883人，投档线为539分（排位65490），超高分优先投档线15分；文科计划2717人，高分优先投档线上投档2660人，总体99%高优线上投档。

　　投档考生中，理科最高分600分，超高分优先投档线76分，被法学专业录取。文科最高分581分，超高分优先投档线45分，被会计学专业录取。受考生热捧的专业，理科为会计学、金融学、审计学、计算机科学与技术、软件工程。文科为会计学、法学、财务管理、金融学。

　　广东财经大学招生办负责人介绍，该校普通类专业录取按“专业志愿优先，同一专业志愿高考总分（排位）高者优先”的原则，不设置专业志愿级差。在第一专业志愿额满的情况下，按考生第二专业志愿录取，依此类推。

　　据悉，新生进校后共有3次转专业机会，第一次为入学后进行的“中外人才培养实验班”遴选；第二次为各类创新实验区（基地）遴选；第三次为大二第一学期的专业二次选择。另外，学生还可以在大一第二学期申请修读辅修专业。

　　南方日报记者　杜玮淦　通讯员　罗玉燕

编辑： 罗予岐

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