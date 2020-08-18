应届大学生就业难在哪儿

2020年大学应届毕业生人数约为874万，但这并非需要就业大学生的准确规模。在考虑升学、出国以及后续公共岗位落实等因素后，2020年全国约有590万大学应届毕业生需要在市场化机构就业。

近日，智联招聘发布《就业困难大学生群体研究报告》。报告将6月份仍在投简历的应届大学生识别为“就业困难大学生群体”，从学历、性别、地域、院校、专业等角度对这类群体进行画像，透过供需错配的视角分析当前大学生就业难的结构性原因，并提出了当前应对今明两届毕业生就业“双届叠加”局面的政策建议。

研究表明，2020年大学应届毕业生人数约为874万，但这并非需要就业大学生的准确规模。在考虑升学、出国以及后续公共岗位落实等因素后，2020年全国约有590万大学应届毕业生需要在市场化机构就业。6月份，仍有26.3%的2020届应届求职者在求职，比2019年同期高4.4个百分点。

哪类大学生就业难

报告从学历、性别、地域、院校、专业等角度对“就业困难大学生群体”进行了画像分析。

大专学历就业最为困难。在6月份就业困难的应届大学生群体中，本科生的比重最高（65.6%），大专生次之（26.2%），硕士和博士的比重分别为8.0%和0.14%。

女大学生就业难度高于男大学生。6月份仍在智联招聘平台求职的应届大学生中，女大学生的比重（58.5%）比男大学生（41.5%）高出17个百分点。截止到6月份，过去一年在智联招聘投递过简历的应届大学生中，仍有27.7%的女大学生处于求职状态，其就业难度系数要比男大学生（25.5%）高出2.2个百分点。

就业困难大学生以户籍地在三线及以下城市为主。在6月份就业困难大学生群体中，户籍地在三线城市（29.2%）和四五线城市（41.5%）的大学生比重超过了七成，构成了仍在求职的大学生的主体。

就业困难大学生主要来自于非重点大学和一般学院。我们将大学名称中仅有“学院”而无“大学”的高校归为“一般学院”，将没有入围双一流、985或211但名称中有“大学”的高校归为“非重点大学”，将入围双一流、985或211的高校归为“重点大学”。在6月份就业困难大学生群体中，一般学院（52.1%）和非重点大学（39.4%）的合计比重超过九成。

学历较低的热门专业毕业生就业困难。从6月份就业困难大学生的专业分布来看，会计专业仍在求职的大学生规模最大，占比达到11.8%，其次是信息技术与信息系统（8.1%）、计算机科学（7.0%）专业，法律专业的占比也达到了1.7%。这些专业本属于“热门”专业，但大专学历和一般院校背景的毕业生占这四个专业就业困难群体的近六成，其在专业质量上没有达到用人单位的标准。

大学生就业为何难

报告指出，除了因疫情冲击导致的总量供需矛盾之外，用人单位的岗位需求和大学生的能力与期望之间的结构性错配，也是当前大学生就业难的主要原因。

区域机会和流动意向错配。当前东部地区为大学毕业生提供了51.3%的就业岗位需求，而6月份大学生往东部地区投递简历的比重达到57.0%，后者比前者高出5.7个百分点，“孔雀欲往东南飞”的趋势依然突出，东部地区大学生就业市场竞争激烈。相对而言，虽然中部地区提供了22.6%的大学生就业岗位需求，但6月份只有18.0%的大学生简历投递到中部地区，而西部和东北地区的岗位需求和求职者意愿基本保持平衡。

能力要求与专业背景错配。从6月份在线岗位的专业需求来看，企业最需要理工类专业的大学毕业生，其岗位比重达43.1%。但从仍在找工作的大学生专业结构看，理工科毕业生比重只有38.7%。尤其是土木工程与建筑类专业，企业岗位需求比重高达9.6%，比6月份该专业毕业生在就业困难大学生群体的比重（2.4%）高7.2个百分点。与之相对，企业对经管类专业岗位需求比重（33.8%）比经管类毕业生的比重（36.5%）低了2.7个百分点。其中，财务与会计专业的岗位需求比重（2.7%）比大学生求职者比重（12.1%）低9.4个百分点。

企业性质与就业偏好错配。当前民营企业为大学毕业生提供了65.8%的岗位需求，但6月份只有27.8%的大学生简历投递到民营企业。相反，国企、外企和上市公司分别只提供了5.4%、5.2%和6.8%的大学生岗位需求，但投递到这三类企业的大学生简历比重分别达到13.8%、16.3%和11.3%。不可否认，大学毕业生对不同性质企业有如此大的就业偏好差异，是大学生就业市场上最大的一类供需错配。

如何缓解大学生就业难

报告强调，当前大学生就业难既有外部冲击下的周期性因素，也有供需不匹配的结构性因素，还存在着疫情导致的摩擦性因素。同时，2020届毕业季已过，2021届秋招又将至，大学生就业即将面临“双届叠加”的更严峻局面，必须以超常规的政策“组合拳”，对冲周期性因素，缓解结构性因素，降低摩擦性因素。

报告建议，以大规模人力资本密集型公共岗位对冲周期性因素。根据上文计算，2020年需要就业的大学生远高于2019年农民工241万的增量，大学生已成为我国规模最大的首次就业群体。相较于扩大基础设施建设等针对农民工的传统反周期就业政策，应结合补齐经济社会发展短板的目标，为今明两年应届大学生提供“大规模人力资本密集型公共岗位”。具体如：在社区、医院、高校、科研机构等基层机构，设置流行病调查员、社群健康助理员、科研助理、老年健康评估师等公共岗位，并通过持续吸引更多社会资本进入智慧医疗、社区管理、康养产业等领域，从而形成可持续的就业机制。

报告建议，以新经济导向的“大学生后教育体系”缓解结构性因素。新产业、新业态和新商业模式对稳定我国就业市场起到重要支撑作用，是解决大学生就业难的关键着力点。高校可探索以新经济为导向的“大学生后教育体系”，联合各领域的头部企业，在专升本教育、第二学士学位教育以及未就业毕业生后续教育中，开展有针对性的职业技能培训和就业创业指导。

报告还建议，新一届大学生就业的秋招和春招即将到来，传统大型现场招聘能否顺利举办仍将面临新冠肺炎疫情发展的不确定性，高渗透率和高质量的“云端招聘”平台愈发成为影响大学生就业市场运行的关键因素。通过发挥这类平台的功能和优势，企业可更多开展“云端双选会”“云端宣讲会”“空中笔试”和“空中面试”等活动，借助视频、语音、文字乃至VR场景模拟等方式，对大学生求职者进行多维度评价，提高线上招聘的渗透率、匹配度和成功率。