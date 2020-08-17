第十五届全国大学生智能汽车竞赛广州赛场比赛举行

8月15-16日，由华南理工大学和机器人频道主办，中国联通和广州普华灵动机器人技术有限公司协办的第十五届全国大学生智能汽车竞赛（广州赛场）举行，吸引了来自中山大学、华南理工大学、华南师范、广东工业大学、广东技术师范大学、深圳大学、惠州学院、肇庆学院、中山大学新华学院和深圳职业技术学院等高校的34支队伍120多名学生参加。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈安 许颖）8月15-16日，由华南理工大学和机器人频道主办，中国联通和广州普华灵动机器人技术有限公司协办的第十五届全国大学生智能汽车竞赛（广州赛场）举行，吸引了来自中山大学、华南理工大学、华南师范、广东工业大学、广东技术师范大学、深圳大学、惠州学院、肇庆学院、中山大学新华学院和深圳职业技术学院等高校的34支队伍120多名学生参加。

全国大学生智能汽车竞赛从2006年正式开始举办，是以智能汽车为研究对象的创意性科技竞赛。作为面向全国大学生的一种具有探索性的工程实践活动，得到了教育部的倡导。竞赛以“立足培养、重在参与、鼓励探索、追求卓越”为指导思想，面向不同年级的本科生和研究生。比赛形式包括竞速比赛与创意比赛两大类，按基础四轮组、直立节能组、双车接力组、声音信标组、AI电磁组五个组别进行设置。参赛队伍自主构思控制方案进行系统设计，包括传感器信号采集处理、电机驱动、转向舵机控制以及控制算法软件开发等，完成智能车参赛作品工程制作及调试，以速度或创意为评判标准决出名次。

比赛开幕式上，还举办了“人工智能未来创新实验室（花都）”（以下简称未来创新实验室）、“5G工业互联网与机器人联合创新中心”（以下简称5G创新中心）的揭牌仪式。此次揭牌，是华南理工大学、普华灵动及中国联通三方在战略上达成合作的有效实践，是响应国家推出的“5G”“人工智能教育”“新工业”等新基建的有益探索，是实现三者深度融合的积极探讨。

据了解，“人工智能未来创新实验室”是华南理工大学新设立的7大未来创新实验室之一，是围绕人工智能技术应用与推广，联合企业搭建的一个人工智能创新、创业平台。这是由华南理工大学在与普华灵动多年合作基础上主导提出，与普华灵动进行校企共建的又一次深度合作，双方在人工智能领域共同进行相关课题研究、相关成果落地，推动以“人工智能+教育”为基础的“智能教育”向前发展。

“5G创新中心”是普华灵动与中国联通在既有合作基础上共建的5G工业互联网与机器人联合创新中心。中心紧跟国家新基建的战略布局，积极推进政府、企业和高校的合作，从聚焦工业运用场景，把先进技术转化为切切实实的生产力。