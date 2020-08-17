广州中考普通高中第一批共录取13346人

8月16日，广州进行普通高中第一批录取，共录取13346人，其中公办学校录取10866人，民办学校录取2480人。广州市天河外国语学校分数线为户籍生712分，广州市第五中学为户籍生692分。

南方网讯 8月16日，广州进行普通高中第一批录取，共录取13346人，其中公办学校录取10866人，民办学校录取2480人。广州市天河外国语学校分数线为户籍生712分，广州市第五中学为户籍生692分。

广州市招考办相关负责人介绍，各类公办学校协调发展。共有20所公办高中在第一批高分优先投档线上完成招生计划，老三区、天河区、黄埔区公办高中计划完成率保持百分之百。天河外国语学校、广州市第五中学、广州市第一一三中学录取最低分数分别为704分、691分和683分，西关外国语学校录取最低分数为666分，较去年大幅提升，表现出色。北京师范大学广州实验学校录取最低分数为635分，生源稳定。二中南沙天元学校录取最低分数612分，首年招生表现良好。

同时，民办学校受青睐，生源持续向好。19所民办学校在第一批招生，共录取2480人。共有11所学校在高分优先投档线上完成计划，其中9所在第一志愿即完成计划。黄冈中学广州学校、黄冈中学广州增城学校、广东实验中学附属天河学校的录取最低分数分别为700分、691分和684分。

第一批共录取非户籍生2417人，其中符合公办普通高中报考条件的随迁子女2225人，其他非户籍生192人。

在该批次未完成招生计划的学校中，有3所学校剩余计划将并入下一批次进行录取，有16所学校剩余计划将按录取规则统一安排补录。