南科大面向22个省份录取1097人

南方科技大学日前结束了2020年本科招生录取工作。今年该校面向22个省（区、市）共录取新生1097人。

8月14日，南方科技大学2020年本科招生录取工作圆满结束。今年，我校面向22个省（区、市）共录取新生1097人。

今年，南方科技大学录取新生生源质量延续往年的上升趋势，继续稳步提升。新生不仅在创新能力、综合素质、平时学业等方面表现突出，大多数省份新生高考成绩优于去年，全国绝大部分招生省份生源质量显著提升。

报考热度持续高涨

4.3万考生报考南科大

受疫情影响，今年招生宣讲工作面临较大挑战，综合评价能力测试的开展也面临重重考验。通过线上交流、云端宣讲等方式，我校与考生、家长开展了良好的交流互动，全国优秀考生报读我校的热情丝毫不减。另外，今年我校首次尝试开展线上校园开放日活动，在线观看人次达到近80万。

据统计，今年网上报考南科大综合评价招生的考生达到4.3万余人，报名人数再创历史新高。今年，我校继续采用基于高考的综合评价录取模式（简称“631”模式），即高考成绩占60%，学校组织的能力测试成绩占30%、高中学业成绩占10%，依据此三项核算考生综合成绩，择优录取。经过能力测试机试、面试、高中学业水平考试成绩、学生综合素质和体育测试等连环考查，共1097名学生脱颖而出，获得录取资格。

南科大成更多优秀学子首选

广东录取人数突破200人

今年，南方科技大学招录的新生中，高考成绩居省前1000名的优秀考生相比去年大幅增加。同时，我校进一步优化人才培养工作，开设数学英才班、计算机图灵班等创新实验班，也吸引了许多获得生物奥赛金奖、化学奥赛银奖等奥赛国奖获奖考生报考。

南方科技大学在广东省内的招生情况更受关注。学校2020年继续通过本科提前批（非军检）和综合评价两个批次在广东招生，为提升省内优秀学生的报考就读机会，招生计划在2019年的基础上有所增加，首次突破200人。

学校今年在广东省录取的205名新生中，共有103人来自深圳，占比50%。这一比例逐年呈下降趋势，省内其他地区生源比例逐年提升，表明省内除深圳地区外的广州、珠海、东莞、汕头、佛山等城市的考生对南科大的认可度进一步提升。深圳中学、深圳外国语学校、深圳高级中学、红岭中学、佛山市南海区石门中学等名校并列为省内录取人数最多的生源校。

此外，今年，学校首次在云南省试点本科提前批普通高考录取获得成功，3名入选考生的高考成绩均居省理科前800名。

录取通知书出新意

为新生送上“未来‘理’盒”

今年正值南科大建校10周年，学校为新生准备了别出心裁、极富纪念意义的录取通知书——“未来‘理’盒”。“未来‘理’盒”中，除了录取通知书外，还有带南科大标识的签字笔、纪念章、校长寄语书灯、南科大人专属口罩，以及校园地图、院系导览、新生手册、入学指南、社团介绍折页等。目前，本科生录取通知书“未来‘理’盒”已经全部寄出，新生可通过其中资料提前了解来校后的学习和生活。