清华大学夺文理科投档高分“双料冠军

今年的本科批次高分优先投档线的投档中，一批省外“双一流”头部高校继续保持优势，而且文理科的前四名高校完全一致。清华大学夺得文理科“双料冠军”，北京大学，复旦大学，上海交通大学分居第二至第四位。

今年的本科批次高分优先投档线的投档中，一批省外“双一流”头部高校继续保持优势，而且文理科的前四名高校完全一致。清华大学夺得文理科“双料冠军”，北京大学，复旦大学，上海交通大学分居第二至第四位。

“双一流”大学受到考生热捧

省外名牌大学继续受到考生青睐，投档分普遍较高。“双一流”大学深受考生欢迎，考生报考踊跃，投档线高企，特别是一些名校投档线远超高分优先投档线。

文科方面，前十名高校分别为清华大学650分，北京大学645分，复旦大学641分，上海交通大学640分，中国人民大学632分，南京大学630分，浙江大学627分，北京师范大学626分，武汉大学620分，同济大学619分。

理科方面，前十名高校则是清华大学694分，北京大学693分，复旦大学691分，上海交通大学691分，复旦大学医学部688分，上海交通大学医学部683分，北京大学医学部680分，中国科学技术大学679分，中国人民大学676分，南京大学675分。

部分名校今年在粤实现了超计划数招生，如清华大学理科计划数为57个，实际投出59人；复旦大学理科计划数为9个，实际投出10人；上海交通大学理科计划数9个，实际投出11人。

部分“双一流”名校仍有缺额

今年我省考生报考外省高校热情有所提高，各高校生源分布更趋均衡。从投档情况看，不但外省名校生源充足，一般的普通院校生源也较为充裕，东北、西北、西南等地区“传统”冷门高校，生源情况也逐渐趋好，反映出我省考生不愿出省上学的观念正在改变，越来越多的考生愿意到省外就读。

与此同时，仍有小部分“双一流”高校在高优线投档中存在缺额。如西藏大学文科招生计划6个，目前仅投出3人，仍有3个缺额，最低录取分为536分；理科招生计划14个，目前投出6人，仍有8个缺额，最低录取分为525分。