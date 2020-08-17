中大华工暨大华师深大 投档线稳居省内高校“五强”

今年高校招生格局又有什么新变化？记者分析发现，广东高校招生格局正加快“洗牌”，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学稳居“五强”，一批新兴大学形成一股不可忽视的新势力。

16日，广东省教育考试院重磅发布本科批次高分优先投档线的投档情况，有88876名考生成功“上岸”，其中文科投出17126人，理科投出71750人。绝大多数公办优质高校生源充足，第一次投档即满档。

今年高校招生格局又有什么新变化？记者分析发现，广东高校招生格局正加快“洗牌”，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学稳居“五强”，一批新兴大学形成一股不可忽视的新势力。

变化

“十强”排序有新变化华师南方医广外进步快速

今年省内高水平大学生源“火爆”，大部分院校都一次性满档，且投档分数线远超高分优先投档线。

广东传统强校的投档线居高不下，中山大学文、理科投档线为605分、629分，华南理工大学文、理科分别为598分、618分，暨南大学文、理科分别为590分、602分，华南师范大学文、理科分别为573分、589分，深圳大学文、理科投档线分别为569分、588分。

近三年来，这5所大学的投档稳居省内投档线前五名。但今年有了新变化，华南师范大学的投档线排名前移，文理科都位居第四名，但后起之秀深圳大学与华师的投档线十分接近，文理科分差仅为4分和1分。

其他4所高校的较量，也颇为激烈。省教育考试院的数据显示，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学的文科投档线最低排位为1293位、1983位、3072位和6463位，与去年相比分别上涨114位、206位、711位、1295位；理科投档线则有升有降，最低排位分别为8346位、11951位、18925位和25735位，分别比去年升858位、降1782位、升3167位、升1088位。

全省理科“十强”排名变化较大，南方医科大学从去年的第八名上升到第六名，广东外语外贸大学、汕头大学、深圳技术大学、广东工业大学位居第七至第十名。有两所高校进步较快，最低排位提升迅速，其中南方医科大学最低排位为36457位，比去年上升11330位；广东外语外贸大学最低排位为38633位，比去年提升6589位。

全省文科“十强”排名基本稳定，广东外语外贸大学、汕头大学、南方医科大学、华南农业大学、广州大学位居第六至第十名。同样有两所大学有进步，分别是广东外语外贸大学最低排位为10024位，比去年提升766位；广州大学最低排位15492位，比去年提升277位。

热门

热门本科高校“异军突起”广财99%高分优先投档线

今年本科批次高分优先投档线的投档中，部分原二本高校“异军突起”。

从文科方面看，广东财经大学、广东警官学院、广东技术师范大学等高校高分优先投档线上投档率达到70%以上，表现抢眼。进步较快的高校为广东第二师范学院，该校高分优先投档线上投档200人，高分优先投档线上投档率21.6%，高于去年的15.4%。

从理科方面看，除了广东财经大学实现100%投档之外，东莞理工学院招生计划2717人，投档人数达到2450人，高分优先投档线上投档率达到90.1%。广东金融学院、广东医科大学、广东警官学院和佛山科学技术学院在高分优先投档线上投档率也较高。

其中，广东财经大学普通文理科招生计划6548人，比上年扩招1361人，但招生热度持续，高分优先投档线上投档6543人。该校理科计划3831人，投档线为539分，超高分优先投档线15分；文科计划2717人，高分优先投档线上投档2660人，总体99%高分优先投档线上投档。

同时，东莞理工学院和佛山科学技术学院的突出表现，则反映近年来广东省高水平理工科大学建设的成果，社会声誉越来越好，吸引到更多优质生源。进步较快高校还有广东医科大学，高分优先投档线上投档率上升了8%，达到60.9%。

部分独立学院也在高分优先投档线上“有所斩获”，吉林大学珠海学院、北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海学院和华南理工大学广州学院均有投档。上述几所高校属于广东独立学院中的佼佼者，其中吉林大学珠海学院是唯一在文理科上均有投档的高校，实力较为均衡。

“黑马”

新兴大学展现强劲实力加快冲击传统强校的招生格局

广东一批新兴大学犹如一匹匹“黑马”，加快冲击传统强校的招生格局，形成了一股不可忽视的新势力。这些学校建设起点高，赢得社会青睐，但招生体量相对较小，在投档数据上占据明显优势。

在此次投档中，哈尔滨工业大学（深圳）招生358人，比去年增加了167人，但依然以652分、最低排位3185位，位居今年理科第1名，最低排位比去年高出390位，吸引了更优质学生在家门口读名校。

同时，由于这两年北京师范大学（珠海校区）知名度不断提高，投档情况也格外抢眼，文科招生65人，以591分、2949最低排位位居广东高校文科投档情况第3位；理科招生165人，以608分、16024位最低排位位居理科第4名，最低排位较去年提升9832位，进步最快。

在前不久完成的提前批投档中，香港中文大学（深圳）位居广东高校文理投档第1名，以文科618分、532最低排位和理科663分、1633最低排位，展现强劲实力。南方科技大学以理科601分、19533最低排位位居广东高校理科第2名。北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院也在提前批文理科进行录取，最终文科538分、理科532分录取422名考生。

当然，小而美的招生也未必都完美。在提前批理科第一次投档中，深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院未能满档。

缺额

读本科大学机会多多部分热门本科大学未满档

今年，部分省内热门高校仍有缺额。

其中，广东财经大学文科招生计划2732人，高分优先投档线上投档2660人，剩余72个计划，优分投档比例97.36%。广州医科大学文科招生计划123人，高分优先投档线上投档95人，剩余28个计划，优分投档比例77.24%。

同时，广东警官学院文科招生计划44人，高分优先投档线上投档33人，剩余11个计划，优分投档比例75%。广东金融学院理科招生计划3369人，高分优先投档线上投档2808人，剩余561个计划，优分投档比例83.35%。