广州中考提前批投档：前十“双黑马”，广雅无缘前五

8月15日公布分数线的提前批统一录取涉及的优质高中众多，受到学生、家长广泛关注。今年广州中考提前批统一招生有何特点？

8月14日起，广州中考各批次录取结果陆续出炉。8月15日公布分数线的提前批统一录取涉及的优质高中众多，受到学生、家长广泛关注。

今年广州中考提前批统一招生有何特点？华南师范大学附属中学以录取线728分（户籍生）占据提前批统一计划高分首席，广东实验中学、广州市第二中学均以723分（户籍生）位居第二高分。广州大学附属中学闯进前5强，广东广雅中学无缘前五。

名校生源总体格局竞争激烈：

广大附中闯进前5强

南方+在今年分数线的基础上以户籍生分数为标准，收集、分析近5年来进入广州中招前20名的学校榜单。结果显示，广州高中名校生源总体格局未变，华南师范大学附属中学、广东实验中学、广州市第二中学近5年稳居生源前5强。而广东广雅中学今年未进入生源前5强，广州大学附属中学今年以717分的录取分数线在近5年首次闯进前5强。

但前5强之间的竞争亦是激烈。今年华南师范大学附属中学以录取线728分占据提前批统一计划高分首席，领先第二名5分；广东实验中学、广州市第二中学均以723分并列第二高分；广州市执信中学以719分位居第三。

纵观今年提前批统一计划录取分数线居首的华南师范大学附属中学近5年的录取分数线，可以看到，除了2019年次于广东实验中学位列第2外，其录取分数线近年来均长居首位。

而执信中学在2018年爆冷以低分668分录取后，近两年录取生源继续保持稳定，今年录取分数线为719分，排位比去年继续提升一位，位居第4。

区属学校、民办学校发展迅猛：

黑马学校闯入生源“十强”

近年来，广州持续深化示范性普通高中建设，推进示范性普通高中内涵发展。今年提前批统一招生计划共录取16329人，其中公办学校15441人，民办学校888人。

纵观广州中考近5年的提前批统一招生分数线，可以看到，区属示范性普通高中办学质量稳步提升，发展迅猛，有些成为“黑马”，闯入生源“十强”。

如，区属示范性普通高中广州市天河外国语学校高中部去年首次进入提前批招生，录取分数线位居第8，今年以712分闯入第6，表现出色。广州中学（原广州市第四十七中学）、广州市第十六中学（校本部）同在提前批高分优先投档线698分以上完成招生计划，成为“黑马”进入生源“十强”。广州市第七中学近5年中，有4年录取分数线进入“十强”。

民办学校发展势头亦是迅猛，录取整体情况良好。2所民办学校黄冈中学广州学校、广东实验中学附属天河学校2018年进入提前批招生，当年也闯入了提前批生源“十强”，表现亮眼。今年，黄冈中学广州学校以708分的录取分数线位居第8；广东实验中学附属天河学校以677分的录取分数线居第18位。

在2018年之前，黄冈中学广州学校、广东实验中学附属天河学校尚在第一批招生，当时已经表现亮眼。如2017年，广东实验中学附属天河学校在第一批招生的分数线为709分，黄冈中学广州学校在第一批招生的分数线为704分，与当年中考提前批统一招生分数线“十强”的学校相比并不逊色。

纵观近5年来进入广州中招提前批统一招生分数线前20名的学校名单，也有一些曾进入前20名的学校逐渐榜上无名，第11名至20名的学校变动较大。如，广东番禺中学、广州市天河中学在2016、2017年都进入前20名，但近3年都未进入。华附南海实验高中在2016至2018年都进入前20名，而近2年未进入。

【记者】马立敏 实习生陈珮曦