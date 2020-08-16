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广东同类院校第一！吉林大学珠海学院音体舞美类考生录取完成

2020-08-16 09:28 来源：南方网
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　　15日下午，记者从吉林大学珠海学院了解到，该校2020年高考广东省体育类、舞蹈类考生录取结束，投档分数线和录取结果正式出炉。

　　至此，音体舞美类考生全部投档完成，投档最低排位居全省同类院校第一。具体分数线和投档排位如下：

　　体育类

　　投档综合总分：459分

　　投档最低排位：5657

　　舞蹈类

　　投档综合总分：398分

　　投档最低排位：1027

　　美术类

　　投档综合总分：482分

　　投档最低排位：10369

　　音乐类

　　投档综合总分：470分

　　投档最低排位：3114

编辑： 罗予岐

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