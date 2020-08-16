广东同类院校第一！吉林大学珠海学院音体舞美类考生录取完成

15日下午，记者从吉林大学珠海学院了解到，该校2020年高考广东省体育类、舞蹈类考生录取结束，投档分数线和录取结果正式出炉。

至此，音体舞美类考生全部投档完成，投档最低排位居全省同类院校第一。具体分数线和投档排位如下：

体育类

投档综合总分：459分

投档最低排位：5657

舞蹈类

投档综合总分：398分

投档最低排位：1027

美术类

投档综合总分：482分

投档最低排位：10369

音乐类

投档综合总分：470分

投档最低排位：3114