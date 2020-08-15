录取通知书有哪些用途？如何辨真假？干货请收好！

2020普通高考进入高校录取阶段。近日，部分高校公布2020年本科生录取通知书样貌，并陆续寄递给考生。今天，小编具体来谈谈关于高考录取通知书那些事儿。

2020普通高考进入高校录取阶段。近日，部分高校公布2020年本科生录取通知书样貌，并陆续寄递给考生。今天，小编具体来谈谈关于高考录取通知书那些事儿。

本科生录取通知书发放时间

本科生录取通知书根据批次和院校来确定发放时间。一般先是提前批和本科批次的发放、接收时间。然后是高职专科批次的发放和接收时间。具体安排，考生和家长可持续关注省招办、地方招办、高校招办通知。

本科生录取通知书真假辨别

在高校录取阶段，可恶的骗子会趁机对急切盼望录取通知书的考生们进行诈骗，考生和家长应提高自我防范意识，学会对录取通知书真假的辨认。

查录取真假

考生应通过本省教育考试院（招生办）公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致（包括录取学校名称、专业和层次），就是经教育考试院办理了正式录取手续，否则，就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。

查学校真假

考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台、本省教育考试院网站或发放的招生资料上查到。另外，考生填报的志愿是高考录取的依据。如果考生根本没有报考某一大学，却收到了该校的“录取通知书”，那么就十分可疑。

看录取日程

高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行。有的非法组织或个人，会抢在正规通知书发放之前，发放所谓的“录取通知书”，以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。

看邮件

正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的，使用的是录取通知书专用信封，接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作，开通了“高考通知书查询”功能，输入准考证号或考生号，即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。

看校长签名

根据教育部的规定，各普通高校录取通知书除加盖高校章外，还由校长签发录取通知书，并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后，可以查看校长的签名对不对，如果没有签名，或者签名不对，则要小心了。（注：高校录取通知书签发人详见各高校网站）

查学籍真假

学信网是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。

省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据，将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查，对复查合格的学生予以学籍注册，复查不合格者取消入学资格；对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后，可登录学信网实名注册（网址http://my.chsi.com.cn/），然后查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。

本科生录取通知书用途

据小编了解，录取通知书可以给准大学生们带来以下几方面的福利和优惠，一起来看看：

告知录取信息，入学重要凭据

本科生录取通知书是进入大学报道的凭证之一，一定要保管好哦！录取通知书中和附带的说明里一般会告知报道时间、地点、所需物品、相关证明的具体说明。

在收到录取通知书的时候，需要仔细查阅清楚，以免报到当天出现不必要的麻烦。有一些学校会在录取通知书中放入校园卡或相关凭证等等，方便学生入校后办理各类手续。

凭录取通知书可办理户口迁移手续

根据《2020年普通高等学校招生工作规定》，考生收到录取通知书后，应及时通过省级招办或高校指定的信息发布渠道进行核实和确认。考生凭录取通知书可办理户口迁移手续，并按高校规定的时间及有关要求，办理报到等手续。

高校根据经省级招办核准的本校录取考生名册、已录取考生所持录取通知书，按有关规定及要求为新生办理入学等相关手续。

火车票半价

指免收普通快车硬座价格的一半，卧铺或高铁的话也是免普通硬座的半价金额，并且有路线限制，每年允许往返家和学校两次。

大学新生可以凭录取通知书和身份证到火车站售票窗口购买学生票，或者拨打95105105电话订票，订票成功后，凭录取通知书、身份证和订单号到售票大厅窗口取票。

需要注意的是，大学新生享受火车票的优惠区间为家庭所在地与学校所在地之间，超出区间则不能享受优惠政策。同时，新生凭录取通知书只能购买一次学生票，已经购票的同学如果行程有变，最好选择改签，不要直接退票。如果确实需要退票，可以让工作人员注明火车票已退，以保证可以再次购买学生票。

大学新生凭录取通知书购买优惠火车票针对的只是新生本人，同行的其他人则不享受此等优惠。

家教通行证

如果你想要提早进入兼职模式，那么录取通知书无疑是你个人能力的最好证明，完全可以作为自己找家教的筹码。

无论是中考冲刺，高考冲刺还是高考复读，一纸“XX大学录取通知书”足以给你的家教之路保驾护航。尤其是师范类大学，此刻录取通知书大概可以媲美“教师资格证”的威力。

刚刚经历高考，正是对高中考题游刃有余的时候，做学弟学妹的兼职家教，不但可以联络“师生情谊”，也是对已知知识的梳理和对自己能力的锻炼，是一项在开学后也可以继续执行下去的不错的实践。（假期兼职一定要注意安全！）

享受各类福利优惠

高考结束之后，放眼望去，商业中心都有各种针对录取学生的优惠政策，凭通知书免费吃自助，持通知书兑换游戏币，或者各种电子产品的打折，凭着录取通知书，部分游乐园，景区都有打折优惠。

所以自己出门休闲娱乐或者和小伙伴们约起来的时候，一定要带上自己的通知书，仅此一次的机会，不妨多享受一下众商家对未来学子的支持和激励。（以上信息还要视具体情况和地区而定。）

附赠文件通知

拿到录取通知书的新生会发现，在录取通知书里还有随寄的具体说明、阅读书单，可能还附有银行卡、手机卡、学校地图等，这些东西千万要保存好，因为这些都是你未来大学生活的必备物品。其中医保、开学注册、生源地贷款等等各项文件须知更是非常重要。

来源：教育部阳光高考信息平台