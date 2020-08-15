广东提前批录取分数线出炉了，呈现哪些新趋势？

2020年广东高考的招录工作正在紧锣密鼓地进行。13日，提前批本科院校基本完成招生计划，共录取16212人。

2020年广东高考的招录工作正在紧锣密鼓地进行。13日，提前批本科院校基本完成招生计划，共录取16212人。

今年的提前批录取呈现出哪些特点和趋势？南方教育智库进行了分析。

公安类专业首次单列

据统计，提前批共录取16212人，其中，空军招飞院校录取55人，军检院校录取614人，公安院校录取2313人，非军检院校录取6818人，教师专项计划和卫生专项计划录取2800人，艺术类录取3612人。

南方教育智库分析发现，今年提前批第一次投档中，在粤招生的空军招飞院校受到青睐。空军航空大学共录取理科考生55人，最低投档分527分，较高分优先投档线高3分。

军检院校依然深受欢迎。其中，国防科技大学文科、理科（男生）、理科（女生）投档分数线分别为591分、608分、649分，分别超出文科高分投档线55分，理科高分投档线80分以上，北京电子科技学院理科（男生）、理科（女生）投档分数线分别为615分、622分。

今年为保证公安人才的选拔，体现优生优录，广东省将公安类专业单列一个批次，放在军检院校后投档，实行平行志愿，进一步增加高分考生被录取的机会。

从投档情况看，考生志愿填报十分踊跃，院校生源良好，第一次投档除广东警官学院文科类公安专项计划尚有个别地区专业缺额外，其他院校均满档，且投档分数较高，远超本科线。中国人民公安大学最受广大考生欢迎，其中，文科类最低投档分数线达到男生573分、女生592分，理科类达到男生582分、女生615分。

大幅扩招订单定向培养卫生人才

今年的新冠肺炎疫情，让基层医疗卫生机构人才“引不进、留不住”的问题再次进入公众视野，受到强烈关注。

为此，今年广东大幅增加订单定向培养医学生招生规模，2020年计划招收订单定向医学大学生2200名。考生在提前录取批次填报志愿，涉及定点院校为广州中医药大学、汕头大学医学院、广东医科大学、广东药科大学、韶关学院、嘉应学院、广东江门中医药职业学院和肇庆医学高等专科学校等8所高等院校。

定向培养计划指标优先安排给经济欠发达地区47家升级建设成县级人民医院的中心卫生院、紧密型县域医疗卫生共同体中的基层医疗卫生机构，以及服务人口多、全科医疗需求大、全科医生较为短缺的地区基层医疗卫生机构。

同样安排在提前批招生的，还有公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划。

2020年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划共有3155个公费师范生名额，其中高中起点、四年本科层次的师范专业生1700名。他们毕业后将在粤东粤西粤北地区和惠州、江门、肇庆等地市的中小学、幼儿园或特殊教育学校任教。

北大文642、清华理686夺魁

第一次投档中，非军检院校共投出考生6941人，其中，文科投出2537人，理科投出4404人。

除个别院校中外合作办学和个别特殊性专业投档分数线相对较低外，其他院校投档分数线都在高分优先投档线以上。

如北京大学文、理科投档线分别为642分、684分；清华大学理科投档线为686分；复旦大学文、理科投档线分别为633分、679分。

但今年也不乏双一流高校因各种原因遭遇“滑铁卢”，上海交通大学、浙江大学等都有名额需要征集志愿。

从省内高校情况看，往年的热门院校，今年热度不减，投档线普遍较高。如香港中文大学（深圳）文、理科投档线分别为618分、663分；南方科技大学理科投档线为657分。

从院校专业生源情况看，招收小语种和试验班的高校生源“火爆”，特别是个别“偏门”外语和基础学科试验班专业今年受到青睐，投档分居高不下。

值得注意的是，提前批录取批次院校至少包括4种类型:一是空军招飞院校，二是需军检院校，三是非军检院校，四是本科层次的公费定向培养粤东西北中小学教师、订单定向培养农村卫生人才计划院校 。

招生类型繁多、招生附加条件复杂，让不同招生类型之间的分数线不具有可比性。

同时，高校在提前批安排的招生计划数相差较大。计划数较多的如华南农业大学（文220个、理1023个）、华南师范大学（文821个、理852个），计划数较少的有香港中文大学（深圳）（文7个、理13个）、香港城市大学（文4个、理9个）。

样本量差距大、部分高校样本容量过小，也削弱了提前批录取分数线的参考意义。权威人士认为，提前批录取分数线并不能完全体现高校的办学实力。

南方日报记者 钟哲