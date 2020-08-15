户籍生722分可上广州外国语学校

8月14日，2020年广州市普通高中独立招生学校录取工作进行，共录取1780名考生。广州市招考办公布的录取分数线显示，广州外国语学校统一招生计划录取最低分数为722分。

南方网讯 8月14日，2020年广州市普通高中独立招生学校录取工作进行，共录取1780名考生。广州市招考办公布的录取分数线显示，广州外国语学校统一招生计划录取最低分数为722分。

广州市招考办相关负责人介绍，今年全市22所自主招生学校共提供自主招生计划1252个，共有10745名考生报名，最后正式录取1166人，计划完成率超93%，较去年提高2个百分点。自主招生有效满足了有学科特长和创新潜质学生的发展需要，加强了与高校“强基计划”招生衔接，探索综合评价多元录取方式。

独立招生还包括外语类、美术类学校，广州市第二中学、广州大学附属中学、广州市第八十六中学的宏志生班，华侨中学和培英中学今年新开设的港澳子弟班招生计划。统一招生计划录取最低分数方面，广州外国语学校为722分（户籍生），表现亮眼；广州市美术中学（美术）为520分（户籍生）；广州市美术中学（音乐、舞蹈、传媒）为525分（户籍生）；广州市岭南画派纪念中学为575分（户籍生）。港澳子弟班生源情况良好，华侨中学港澳子弟班计划完成率为100%，培英中学港澳子弟班计划完成率超过80%。

独立招生学校录取完成后，仍剩余部分自主招生计划，广州市第二中学、广州大学附属中学、广州市第八十六中学的宏志生班，培英中学的港澳子弟班，广州美术中学和岭南画派纪念中学的招生计划未录满。根据投档录取规则，若学校有剩余计划（港澳子弟班除外）且有后续批次的，剩余计划将并入后续批次进行录取；如在后续批次没有安排计划的，则对剩余计划统一安排补录。

每批次录取结束后，广州市招考办将通过广州招考网、“广州招考”微信公众号和官方微博发布当天批次各学校的录取分数，还将向已录取的考生发送录取结果短信，考生也可通过“广州招考”微信公众号查询录取结果。被录取的考生需登录广州招考网高中阶段学校招考服务平台的个人信箱查收电子录取通知书，按学校《新生注册报到须知》准时到校注册报到。

广州2020年初中毕业生学业考试成绩于8月10日公布。截止8月12日12时，全市共受理9701名考生的复查申请，累计30572科次。广州市招考办同步开展成绩复查工作，复查内容为考生答题卡是否张冠李戴、是否漏评、成绩统计是否有误。评分标准掌握宽严不属复查范围之列。经复查，所有申请考生的文化课成绩无一例因答题卡扫描或评卷工作有误需更正。

南方日报记者 马立敏