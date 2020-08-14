广东省提前批本科院校志愿征集于13日12:00截止

8月12日，广东省高考提前批本科院校录取工作基本结束，该批次大部分院校已完成招生计划。但因部分考生志愿填报“不服从专业调剂”或身体条件不符合报考院校要求，导致退档产生少量缺额。经研究，省招生办决定对该批次缺额计划征集志愿，组织二次录取。此次参加征集志愿的院校中，不乏一些“双一流”大学，请符合以下填报条件的考生珍惜此次机会，积极踊跃参加征集志愿，争取上本科院校的机会。

8月12日，广东省高考提前批本科院校录取工作基本结束，该批次大部分院校已完成招生计划。但因部分考生志愿填报“不服从专业调剂”或身体条件不符合报考院校要求，导致退档产生少量缺额。经研究，省招生办决定对该批次缺额计划征集志愿，组织二次录取。此次参加征集志愿的院校中，不乏一些“双一流”大学，请符合以下填报条件的考生珍惜此次机会，积极踊跃参加征集志愿，争取上本科院校的机会。

填报条件

军检院校：征集志愿资格线理科524分，且经政治考核、军检合格未被录取的理科考生。

民航招飞院校：征集志愿资格线理科450分(外语单科90分)，且民航招飞体检、背景调查合格未被录取的理科考生。

公安院校：征集志愿资格线文科430分，理科410分，且参加相关单位政审、体检、面试合格未被录取的文、理科考生。

非军检院校：征集志愿资格线文科430分，理科410分，且未被录取的文、理科考生。

符合上述条件且未被录取考生均可参与本次征集志愿。

志愿征集时间及办法

征集志愿网上填报时间为8月12日21:00-8月13日12:00，在此期间考生登录“广东省普通高考征集志愿系统”(www.eeagd.edu.cn/kszj)进行填报，军检院校可填报2个院校志愿，公安院校可填报3个院校志愿，非军检院校可填报6个院校志愿。考生必须按时在网上填报志愿，并通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认。在规定的志愿填报时间截止后的1小时内(8月13日12:00-13:00)，考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。已在网上确认的志愿，考生可以有两次取消确认、再修改后确认的机会。投档录取以考生网上最后确认的征集志愿为准。

录取结果查询方式

从8月12日21:00开始，考生可关注我院官微，在页面底部点击“小程序”，进入“录取结果”，通过考生号和密码登录即可查询是否已经被录取。

注意事项

省招生办负责人提醒考生：一是只有符合条件考生才能而且只能填报提前批次志愿信息，符合以上条件未被录取且有意参加征集志愿的考生，必须重新填报该批次志愿;二是符合条件的考生一定要认真阅读院校招生章程，特别是身体条件等受限要求，结合自身实际进行合理填报;三是考生如确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”，未在网上确认的志愿信息无效;四是征集志愿后的投档录取时间为8月13日15:00至18:00，录取时，以考生重新填报的提前批征集志愿为准，考生原填报的提前批本科院校志愿信息无效。

来源：广东省教育考试院