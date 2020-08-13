@高考生：今年录取通知书有讲究，是真是假一起辨认！

近日，教育部和国家邮政局印发《关于进一步做好2020年高校录取通知书寄递工作的通知》，对高考录取通知书的寄递方式做了严格、细致的规定，明确提出要确保录取通知书寄递的安全、及时、准确。

近日，教育部和国家邮政局印发《关于进一步做好2020年高校录取通知书寄递工作的通知》，对高考录取通知书的寄递方式做了严格、细致的规定，明确提出要确保录取通知书寄递的安全、及时、准确。

其中，要求邮政企业要严格高校录取通知书的投递签收流程，原则上坚持“本人当面签收”，不得投递至智能快件箱(信包箱)、代投自提点、物业或收发室等;对寄至农村地区或交通不便边远地区的录取通知书，邮政企业不得积压延误，不得做转投处理，要采取特殊措施，确保及时、精准送达。

严禁高校、邮政企业在录取通知书邮件内夹寄、夹带与新生报到无关的商业广告等宣传材料，严禁夹寄其他不符合寄递要求的物品，严禁向新生收取录取通知书邮寄费用。要求高校和邮政企业要严格落实新冠肺炎疫情防控常态化的工作要求，做好录取通知书邮件寄递的防疫消杀工作。

关于高校录取通知书，还有哪些常识你一定要知道?高校录取通知书怎么辨别真伪?在收到录取通知书前，考生和家长一起来了解。

高校录取通知书哪些常识要知道?

高校录取通知书(入学通知书)中一般包括通知书、入学须知(注意事项)、资助政策简介、学校简介等，有的学校还配有银行卡，赠送的小礼物等。

注意事项：

拿到通知书，当场打开，根据清单，详细检查里面的物件，以防误领。同时，考生根据录取通知书中的入学须知准备物件和学费等大学报到所需用品。如有疑问，可以拨打录取通知书里面提供的电话咨询。

录取通知书发放时间：

录取通知书根据批次和院校来确定发放时间。一般先是提前批和本科批次的发放、接收时间。然后是高职专科批次的发放和接收时间。

>>第1招：查录取真假

考生应通过本省教育考试院(招生办)公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致(包括录取学校名称、专业和层次)，就是经教育考试院办理了正式录取手续，否则，就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。

>>第2招：查学校真假

考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/)、本省教育考试院网站或发放的招生资料上查到。另外，考生填报的志愿是高考录取的依据。如果考生根本没有报考某一大学，却收到了该校的“录取通知书”，那么就十分可疑。

2020全国3005所高校名单已公布，具体有哪些高校，扫描二维码查看。

>>第3招：看录取日程

高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行。有的非法组织或个人，会抢在正规通知书发放之前，发放所谓的“录取通知书”，以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。

>>第4招：看邮件

正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的，使用的是录取通知书专用信封，接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作，开通了“高考通知书查询”功能，输入准考证号或考生号，即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。

>>第5招：看校长签名

根据教育部的规定，各普通高校录取通知书除加盖高校章外，还由校长签发录取通知书，并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后，可以查看校长的签名对不对，如果没有签名，或者签名不对，则要小心了。

(注：高校录取通知书签发人详见各高校网站)

>>第6招：查学籍真假

学信网(http://www.chsi.com.cn)是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。

省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据，将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查，对复查合格的学生予以学籍注册，复查不合格者取消入学资格;对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后，可实名注册学信档案(http://my.chsi.com.cn/)后，查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。

来源：阳光高考信息平台