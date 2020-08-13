这些名称相似却大不相同的专业，你真的分得清吗？

各地高考分数正陆续公布中，专业讨论热潮一波接一波。很多专业名称相似，但学习内容、就业方向却大有不同！
金融学 or 金融工程、社会学 or 社会工作、数字媒体技术 or 数字媒体艺术......18组名称相似却大有不同的专业各位又能分得清吗？
快来和小编一起看看吧!
你打算填报什么专业?
还有哪些专业你认为是很混淆的呢?
来源：阳光高考信息平台、人民网微博
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