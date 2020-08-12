广东提前批非军检院校开始投档，北大清华出分了

8月7日-9日，广东省提前批空军招飞院校、军检院校和公安院校录取工作顺利结束，共录取2921人。除个别军检院校，以及个别公安院校因为有考生不服从专业调剂而退档产生少量缺额须征集志愿外，其他院校都顺利完成招生计划。10日，非军检院校开始投档录取，共投出考生6941人，其中，文科投出2537人，理科投出4404人。

8月7日-9日，广东省提前批空军招飞院校、军检院校和公安院校录取工作顺利结束，共录取2921人。除个别军检院校，以及个别公安院校因为有考生不服从专业调剂而退档产生少量缺额须征集志愿外，其他院校都顺利完成招生计划。10日，非军检院校开始投档录取，共投出考生6941人，其中，文科投出2537人，理科投出4404人。

从投档情况看，今年非军检院校依然实行平行志愿投档，考生可以填报6个院校志愿，志愿填报情况总体上更趋均衡，生源情况良好，除广东以色列理工学院、深圳北理莫斯科大学理科类中外合作办学专业因为有单科成绩要求未满档外，其他院校第一次投档均满档。

从投档分数看，除个别院校中外合作办学和个别特殊性专业投档分数线相对较低外，其他院校投档分数线都在高分优先投档线以上，其中，大部分院校投档分数线远超高分优先投档线，特别是知名高水平大学依然受到考生追捧。

如北京大学文、理科投档线分别为642分、684分;清华大学理科投档线为686分;复旦大学文、理科投档线分别为633分、679分。从省内高校情况看，往年的“热门”院校，今年热度不减，投档线普遍较高。如香港中文大学(深圳)文、理科投档线分别为618分、663分;南方科技大学理科投档线为657分。

从院校专业生源情况看，招收小语种和试验班的高校生源“火爆”，特别是个别“偏门”外语小语种和基础学科试验班专业今年受到青睐，投档分居高不下。从投档后高校初步专业分档情况看，部分高校虽一次投满档，但由于考生专业志愿不平衡，有些考生填报专业不服从，将被高校退档。对退档后造成的专业缺额计划，省招生办将组织征集志愿。

根据招生录取工作日程安排，提前批非军检院校录取今日结束，提前批教师专项计划普通类院校和卫生专项计划将于11日开始投档。

南方日报记者 钟哲

通讯员 粤考宣