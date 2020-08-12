广东首届“新高考”考生升入高三 学生称已习惯

高三啦！有些激动，也有些紧张。”8月10日，广州多所学校高三年级开学，广州市铁一中学高三学生邵佳盈说，升入新学年，要更加努力，冲刺理想大学。

高三啦！有些激动，也有些紧张。”8月10日，广州多所学校高三年级开学，广州市铁一中学高三学生邵佳盈说，升入新学年，要更加努力，冲刺理想大学。

记者获悉，因为每年高考时间提前至6月初，为了确保高三学年教学时间达到国家规定标准，省教育厅在制定校历时，允许高三年级可根据国家课程计划和学校实际教学安排情况，适当调整开学时间。

今年新高三是广东“新高考”首届学生。广东新高考为“3+1+2”模式，“3”是语文、数学、英语为必考科目；“1”是物理、历史选择一门作为选考科目；“2”是生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目。新高三学生表示，经过一年的“选课走班”，已能习惯这种模式。

暑假抓紧时间查漏补缺

8月10日上午7时，广州市铁一中学的部分高三走读生背着书包，抱着复习资料，陆续走入校园，投入新学年生活。

“暑假其实就是换个地方做作业，但过得很充实快乐。”广州市铁一中学学生梁雅然说，在暑假期间她保持周一到周六学习、周日休息的学习节奏，主要补习自己的薄弱科目，查漏补缺。她还和家人到山区进行短途旅行，放松心情。

广州市执信中学学生林青说，她暑假期间上午上数学课，之后花两个小时整理笔记，尽量按时按量完成学校老师布置的作业，虽然整个假期的生活比较规律，但偶尔也有出现情绪较大波动的情况。林青说，高三历史要重新分班，8月12日面临四校联考，对此她也有点焦虑和紧张。“最近在和老师同学交流，他们会开导我，我心理状态好了一点，希望能不留遗憾。”

新学年更有斗志更专注

广州市铁一中学高三学生邵佳盈说，升入新学年，感觉同学们学习更专注了，更有斗志了。她说，希望自己在高三掌握更好的学习方法，多思考、多练习，学会举一反三。“毕竟高考考场上做的题目都是新题，锻炼逻辑思维、学通解题方法更重要。”邵佳盈说。

作为首届选课走班的新高考生，梁雅然在“1+2”中选择了物理、化学、生物科目，她表示已习惯了选课走班的学习模式。对于新学年，她打算先跟紧老师的步伐学习，争取在考试中一次次进步，冲刺985或211高校。

“我的目标是到中山大学读医学专业！”广州市执信中学学生邓楚烨说，他的高考选科是物理、化学和生物，这也和他理想专业的要求相一致。“物化生”的组合在学校比较常见，所以他上课的地点比较固定。“走班的同学都比较适应这种上课模式，只是需要稍微预留一点时间在不同教室间往返。”

“对于高三我不会有太多的紧张和焦虑。”广州市执信中学学生王崇林说，他的高考目标分数是600分以上。他希望自己能尽量保持平稳的心态，能在跟上学校复习进度的同时有更多的时间自行突破科目弱点，在数学最后两道大题和英语阅读部分有所提升。

学生已适应选课走班

“暑假期间，我们给学生制定了详细的学习计划，所以他们回校后依然保持良好的学习状态，很快投入高三生活。”广州市铁一中学高三（3）班班主任刘智炜说，开学这段时间主要引导学生们做好规划，为自己定下早期目标、长远目标，让学生心中有方向和指引。“高三学生压力可能会比较大，我们将主要采取正面鼓励的方式鞭策他们，在必要的时候及时进行心理疏导，让学生快乐、自信地过好这一年。”

广州市铁一中学高三年级级长罗小慧说，新高考下，学校开足开齐12种选科组合，选择物理方向的有7个班级，选择历史方向的有3个班级。学校在分层教学的基础上实行走班制，尽量少走班或者不走班，目前学生们已经适应了选课走班。

“虽然是新高考，但是高三的教学计划和往年大致相同，第1轮复习注意注重构建知识体系，立足基础和经典题型；第2轮复习是在第1轮复习的基础上进行提升，锻炼知识的灵活运用和变迁；第3轮主要进行查漏补缺。”罗小慧说，期待新高三学生们在明年高考取得佳绩。

南方日报记者 马立敏 钟哲 实习生 梁嘉颖