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第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省赛决赛举行

2020-08-11 08:48 来源：南方网
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　　省决赛在大学城校区举行

　　南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\华轩）8月9日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省赛决赛在华南理工大学举行。

　　经各高校初赛的选拔与推荐，共有1572个项目入围了省复赛，其中，高教主赛道483个，“青年红色筑梦之旅”赛道435个，职教赛道654个。通过省复赛网评专家的严格评审，共有198个项目入选，加上65个直通名额， 共有263个项目团队从省复赛中脱颖而出，进入此次省决赛。其中，高教主赛道101个，“青年红色筑梦之旅”赛道81个，职教赛道81个。按项目类别及数量，共分成12个小组进行竞赛。

　　评委分组评审

　　按照疫情常态化防控的要求，本次省决赛采用线上比赛的方式进行，评审端设在华南理工大学大学城校区，由专家评委集中进行分组评审;展示端由晋级省决赛的参赛学校自行搭建，参赛团队集中在各自学校完成线上展示与答辩。

　　根据赛事规则，各参赛项目团队围绕产品/服务介绍、市场分析及定位、商业模式、营销策略、财务分析、风险控制、团队介绍等进行阐述，并回答由投资人(企业)专家和高校专家组成的评委组的提问。

　　经过激烈角逐，最终高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道分别决出了32、21、20个金奖项目。其中，华南理工大学18个项目全部获得金奖(7个项目位列所在小组的第一名)。据了解，颁奖典礼将于本月17日举行。

　　参赛团队在展示端作项目介绍

　　据了解，在全省高校的共同努力下，今年省赛的影响力更大、覆盖面更广，各项数据均创历史新高：全省报名项目达15.78万个，参赛学生超67.49万人次。其中，高教主赛道参赛项目7.09万个，参赛学生31.39万人次;“青年红色筑梦之旅”赛道参赛项目2.03万个，参赛学生8.96万人次;职教赛道参赛项目6.65万个，参赛学生27.14万人次。

　　作为第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛和广东省赛决赛的承办高校，华南理工大学积极克服疫情带来的不利影响，高水平、高质量、高标准推进省赛筹备工作，并把广东省赛作为总决赛的“练兵场”，在场地、设备、人员、过程控制等多个方面，按照总决赛的标准进行全流程实战演练，为总决赛打下坚实基础。

 

编辑： 罗予岐

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