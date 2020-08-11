广东省2020年中等职业学校和技工院校招生录取工作将于8月20日开始

我省中等职业学校和技工院校学历教育招生工作，继续使用“广东省高中阶段招生服务平台”(以下简称省中招服务平台统一进行网上录取。招生录取工作将于8月20日开始，有关事项快来看看。

根据广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省招生委员会办公室《关于做好2020年全省高中阶段学校招生工作的通知》(粤教职函〔2020〕10号)和《关于印发〈广东省2020年高中阶段学校招生录取工作实施办法〉的通知》(粤招办〔2020〕4号)精神，我省中等职业学校和技工院校学历教育招生工作，继续使用“广东省高中阶段招生服务平台”(以下简称省中招服务平台，网址：http://www.ecogd.edu.cn/zkpt_lq)统一进行网上录取。招生录取工作将于8月20日开始，有关事项快来看看↓↓

录取组织方式和工作安排

(一)录取组织方式

我省各级各类中等职业学校、技工院校的学历教育招生，全部通过互联网访问省中招服务平台，实行远程网上录取。经教育部批准招收我省生源的部属、外省中等职业学校必须在我省中招服务平台上完成招生录取工作。中高职贯通三二分段试点(简称“三二分段”)中职学段新生的数据，须录入省中招服务平台，否则学生将无法参加高职转段考核。严禁在招生过程中进行生源封锁和地方保护，严禁初中学校教师干预或代替学生填报志愿，严禁任何机构和个人在招生过程中向学校和学生索要、收受任何名义的经费或实物，严查虚假宣传、违规承诺乱收费和欺骗招生行为。中等职业学校在各市详细的招生专业及计划可以通过省教育考试院门户网站查询。技工院校的详细招生专业可以通过省人社厅门户网站查询。

(二)录取时间

录取工作分两个阶段进行：

第一阶段为统一录取阶段，在8月20日-8月28日进行。

第二阶段为学校自行组织生源录取阶段，在9月22日-12月20日进行。在第一阶段录取工作完成后仍未完成招生计划，或经新生注册后仍有计划空额的学校，可自主组织生源(包括往届初中毕业生、高中毕业生、复退军人、进城务工人员等)，通过省中招服务平台进行第二阶段的录取。

(三)注册时间

1.第一阶段录取工作完成后，招生学校须于9月30日前通过省中招服务平台完成新生注册手续。“三二分段”新生数据也须在9月30日完成录入手续，未完成计划的学校可在第二阶段自主组织生源，录取原则不变。10月1日仍未确定注册的学生，省中招服务平台自动将其恢复到未录取状态。

2.第二阶段录取工作完成后，招生学校须于12月21日前通过省中招服务平台完成新生注册手续。

(四)录取新生名册打印及备案时间

1.第一阶段招生结束，省属中等职业学校、经教育部批准在我省招生的外省中等职业学校，在省中招服务平台确定、核对新生注册的数据准确无误后，学校通过省中招服务平台提出新生录取名册的备案，由省招生办公室打印、审核、备案。市属中等职业学校录取新生名册，在新生注册后，由招生学校所属地级市教育主管部门(市招生办或教育局主管科室)负责打印、审核、备案。时间为10月8日-11日。

2.第二阶段招生结束，按上述办法打印、审核、备案，时间为12月22日-24日。

3.技工院校的录取新生名册打印及备案时间，以省技工学校招生办公室下发文件为准，具体工作另行通知。为确保中“三二分段”数据完整，规范转段考核及录取工作，技工院校须将“三二分段”学生录取数据录入省中招服务平台，否则学生无法进行转段考核。

4.根据有关规定，不再向学校收取招生录取费。

来源：广东省教育考试院