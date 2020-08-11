澳门青少年到珠海参与爱国主义教育夏令营

8月8日，以“奋进新时代·聚力中国魂”为主题的澳门青少年爱国主义教育横琴夏令营活动在横琴成功举行，20组澳门亲子家庭深入探访横琴对澳合作重点项目，开展爱国主义教育游学。

8月8日，以“奋进新时代·聚力中国魂”为主题的澳门青少年爱国主义教育横琴夏令营活动在横琴成功举行，20组澳门亲子家庭深入探访横琴对澳合作重点项目，开展爱国主义教育游学。

本次夏令营活动作为“澳门市民、澳门企业家探知横琴系列交流活动”之一，由横琴新区管理委员会主办，横琴新区澳门事务局、澳门街坊总会广东办事处横琴综合服务中心、珠海大横琴文化传媒有限公司、横琴萌远文化艺术交流中心承办。

20组澳门亲子家庭深入探访星乐度露营小镇、横琴“澳门新街坊”项目和横琴紫檀博物馆，通过公益绘本阅读教学、重点项目参观，帮助澳门青少年认识横琴、了解横琴、熟悉横琴，感受横琴的发展热潮。

为弘扬革命传统、传承红色基因，活动安排了爱国主义教育游学，横琴新区澳门事务局四级调研员杨恺明为澳门亲子家庭讲述珠海原创乡土读物《给孩子们讲珠海名人——杨匏安》公益绘本，以图文并茂、生动活泼的绘本形式，让澳门亲子家庭更立体、更生动地了解珠海名人杨匏安的爱国事迹。

活动中，澳门亲子家庭还参观了横琴紫檀博物馆，近距离欣赏国家紫檀艺术珍品，对由故宫博物院与中国紫檀博物馆联合举办的“紫禁之辉——故宫宫廷家具文物展”中的展品更是赞叹不已。

据悉，横琴新区将在今年举办“澳门市民、澳门企业家探知横琴系列交流活动”，通过邀请澳门民众、企业人士、青少年等社会各界人士到横琴参观考察交流，深度认知横琴，感受横琴，全面了解横琴新区的发展前景和未来规划，熟悉横琴生活、投资、就业等环境和空间，进一步深化横琴与澳门两地的交流与合作。

南方日报记者 胡钰衎

通讯员 蔡晓红