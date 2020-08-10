广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

教育部提醒广大考生警惕“虚假大学”

2020-08-10 08:36 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　新华网北京8月6日电 近年来，经教育、公安、网信部门联合打击，绝大多数以诈骗为目的的“虚假大学”已难以继续招摇撞骗，但在经济利益的诱惑下，仍有可能出现新的“虚假大学”。因此，教育部再次提醒广大考生与家长，不要相信任何“走捷径”、“低分上名校”的谎言，在志愿填报时做到：

　　查官网官微：2020年具有高考招生资格的全国高等学校名单共3005所，均已在教育部门户网站和官方微信公众号“微言教育”发布，考生和家长可以通过登录官网（网址：http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/202007/t20200709_470937.html）或在官微“微言教育”（微信号：jybxwb）“高校名单”栏目进行查询核实。

　　查代码：每一所经教育部备案的高校都有高校报考代码与专业代码，在各省（区、市）填报志愿系统中均可查询。虚假大学因未有办学资质而无招生代码，查不到代码的学校都是“虚假大学”。

　　看分数：高考成绩是高校录取的重要依据。任何声称，可以不看分数，交钱即上的学校，都是在招摇撞骗。

　　平常心：高考无捷径，只有放平心态，理性认识，不相信所谓的高考捷径，那么“虚假大学”也就无所遁形。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第15期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235