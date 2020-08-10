教育部提醒广大考生警惕“虚假大学”

教育部再次提醒广大考生与家长，不要相信任何“走捷径”、“低分上名校”的谎言。

新华网北京8月6日电 近年来，经教育、公安、网信部门联合打击，绝大多数以诈骗为目的的“虚假大学”已难以继续招摇撞骗，但在经济利益的诱惑下，仍有可能出现新的“虚假大学”。因此，教育部再次提醒广大考生与家长，不要相信任何“走捷径”、“低分上名校”的谎言，在志愿填报时做到：

查官网官微：2020年具有高考招生资格的全国高等学校名单共3005所，均已在教育部门户网站和官方微信公众号“微言教育”发布，考生和家长可以通过登录官网（网址：http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/202007/t20200709_470937.html）或在官微“微言教育”（微信号：jybxwb）“高校名单”栏目进行查询核实。

查代码：每一所经教育部备案的高校都有高校报考代码与专业代码，在各省（区、市）填报志愿系统中均可查询。虚假大学因未有办学资质而无招生代码，查不到代码的学校都是“虚假大学”。

看分数：高考成绩是高校录取的重要依据。任何声称，可以不看分数，交钱即上的学校，都是在招摇撞骗。

平常心：高考无捷径，只有放平心态，理性认识，不相信所谓的高考捷径，那么“虚假大学”也就无所遁形。