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留守女生高考选择引热议，考古学真的很“冷”吗？

2020-08-10 08:36 来源：新华网
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　　近日，高考成绩676分的湖南女孩钟芳蓉选择北大考古学专业引发热议。有人为其以高分选择“冷门”专业感到遗憾，甚至担心她未来不好找工作。

　　对不少人来说，考古学是一门冷僻、小众的学科。学考古好不好？考古学真的那么“高冷”吗？考古系学生毕业后就业情况怎么样？“新华视点”记者采访了考古学界的相关专家。

　　考古学“渐热”

　　多名高校招生负责人表示，相比热门的理工、金融等学科，考古的确显得有点“冷门”，因为考古学是考究古物的，与日常经济社会活动离得相对比较远。

　　但从招生人数、专业设置等方面来看，“冷门”的考古学已经有“渐热”的趋势。

　　吉林大学考古学院副教授赵俊杰说，近年来，全国多家高校考古学专业招生人数不断扩张，吉林大学考古学院目前每年招生在60人左右。北京大学考古文博学院党委书记陈建立说，北大考古文博学院10多年前每年招生20多人，现在每年招生40多人。

　　与此同时，设置考古学相关专业的高校数量也在不断增长。据不完全统计，目前开设“文物与博物馆学”本科专业的高校约50所，开设“考古学”本科专业的高校近30所，开设“文物保护与修复”和“文物保护技术”本科专业的高校约20所。

　　陈建立说，近年来，北大加强了科技考古、文化遗产保护、外国考古和实验考古等方面课程；在田野教学方面加大建设力度，还建立了考古虚拟仿真教学实验室，“过去墓葬、遗址等发掘完就无法重现，现在则可以多次呈现、教学，让学生们身临其境地学习。”

　　“考古学学科内容与时俱进，增加了很多特色课程，还出现了文物保护、文化遗产等学科发展新方向，与自然学科和其他人文学科的交叉融合也更密切。”赵俊杰说。

　　“蛮酷”的专业

　　记者采访发现，与十几年前不同，现在高考第一志愿报考考古学专业的学生越来越多。

　　“20年前吉林大学考古学专业的学生中，第一志愿报考的比例很小，现在比例已超过一半。”赵俊杰说。

　　“凭我的高考成绩，本来可以选择一些所谓的热门专业，比如计算机、金融等。但我对这些专业没多大兴趣。去年报考时，我多方面了解考古学发展情况，尤其是现在蓬勃发展的科技考古，便决定报考考古学专业。”吉林大学考古学院学生李广泽说。

　　第一志愿报考吉林大学考古学院的耿默兰说，在年轻一代眼中，考古其实“蛮酷”的。“考古不是挖宝，而是‘证经补史’，真正做到‘探人类之过往，溯文明之源流’，所以我觉得它是很神圣的一门学科。”

　　在很多业内人士看来，考古学不仅“有趣”，也很“有用”。江苏吴中博物馆馆长陈曾路说，随着科技的发展，考古已不再是大家想象中“拿小铲子、小刷子埋头干”的形象；“既有丰富的历史知识，又具备工程师的技能”是很多考古系学生的感受。

　　陈建立说，考古学对于厚植文明基因、阐发传统价值、培育文化自信具有重要意义，北大考古文博学院也旨在培养出更多优秀的中华遗产的保护者、中华文明的诠释者、中华文化的传播者。

　　近年来，国家对文物保护工作越来越重视，出台了《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等政策。

　　与此同时，近年来文博热持续升温，文博经济蓬勃发展。《我在故宫修文物》《国家宝藏》等节目的热播，吸引更多人走进博物馆。清华大学文化经济研究院发布的《2019博物馆文创产品市场数据报告》显示，近年来我国博物馆文创市场呈现高速增长态势，2019年整体规模相比2017年增长了3倍。

　　业内人士表示，国家政策鼓励文博与文创产业发展，各大博物馆也在开展各类探索，这也让更多的年轻人对考古学产生了兴趣。

　　就业前景如何？

　　不少人会问：学考古，以后好找工作吗？

　　记者梳理发现，考古学专业就业方向比较广阔，包括考古所、文物局、博物馆、文保中心、高校、勘探公司、拍卖行、新媒体行业等。

　　赵俊杰表示，吉林大学考古学专业毕业生中，大都从事与本专业相关的工作。而从收入来看，文博行业收入虽然不能与互联网、金融等行业相比，但整体看处于中等水平，一些体制内单位也更为稳定。

　　“全国考古人员基数较小，人才缺口仍然很大。”陈建立说，全国每年有几千处田野发掘工地，而田野考古一线人员仅千人左右，与法国、日本相差很大。在一些省级考古所，田野考古专业人员只有十几个人，根本跑不过来。

　　据国家文物局统计，我国现有不可移动文物76.7万处、国有可移动文物1.08亿件（套），以及数量众多的民间收藏文物。根据文博系统开展的调研估算，2015年，全国文物保护修复人员缺口约为26000人。2017年发布的第一次全国可移动文物普查数据公报显示，近四成文物需要修复，超过16%的文物残缺或严重残缺。

　　“目前国内博物馆超过5000家，每年要做数万个展览，考古工作存在大量人才缺口，无需担心就业问题。”陈曾路说。业内人士认为，随着经济社会发展，对历史文化感兴趣的人会越来越多，考古领域专业人才还将继续存在缺口。

　　未来需要怎样的考古人才？

　　天津市文化遗产保护中心馆员张瑞说，在考古实践工作中，越来越需要能不断吸收新思想、综合运用各方面技术的专家型人才，需要兼备传播学、社会学等多学科知识的复合型人才。

　　吉林大学考古学院研二学生王晨晖说，对于想从事考古工作的同学来说，“技多不压身”，如无人机操作、摄影、电脑绘图、建模、视频制作等技能，对就业都会大有帮助。

　　陈曾路认为，大学教育的根本目的在于，通过训练思维方式、培养核心竞争力，让学生拥有更多选择和可能性，更好地享受和利用好人生。

　　（记者：舒静、张博宇、宋佳、魏梦佳，参与记者：施雨岑）

编辑： 罗予岐

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