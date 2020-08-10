盘点广东高校“冷门”专业：另辟蹊径，有“颜”有“薪”

这个成绩位列湖南省2020年高考文科第四名，不解者认为报考“冷门”专业没有“钱途”，赞赏者则表示遵从兴趣爱好，每个行业都能出“状元”。

近日，湖南耒阳考生钟芳蓉以676分的高分报考北京大学考古专业，引发社会热议。这个成绩位列湖南省2020年高考文科第四名，不解者认为报考“冷门”专业没有“钱途”，赞赏者则表示遵从兴趣爱好，每个行业都能出“状元”。

面对一年又一年的“最难”毕业季，专业选择上究竟是遵从内心，还是考虑“钱”途，不同考生会有不同答案。但是，每年总会人另辟蹊径，选择“冷门”专业，最终走出了光明前途。不妨跟着记者一起看看，广东高校中究竟有哪些有“颜”有“薪”而又鲜为人知的“冷门”专业。

油画保护与修复

开设高校：广州美术学院

《我在故宫修文物》纪录片的热播，掀开了艺术品修复这个职业的神秘面纱。在广东高校中，也有专门培养这类人才的专业——广州美术学院油画修复专业。

广州美术学院以油画修复专业的高水平应用型人才为培养目标，配置了基础雄厚的教学和科研资源。早在1999年，该校就创立了材料技法·修复研究室，2015年建成美术作品修复保存研究基地，开办了国内高校首个油画保护与修复本科专业，2016年招收首批油画修复专业学生，油画修复的综合实力一直保持国内前列。

去年，广州美术学院获得国家艺术基金2019年度艺术人才培养项目支持，为全国各地相关专业从事人员开设“油画保护与修复科技手段应用”专题班，也充分说明了广美在油画修复专业上的“江湖地位”。

电子竞技

开设高校：广州体育学院

去年，一则16名王者荣耀职业联赛电竞选手来到广州体育学院参加成人高考单招考试的消息引起了不小的轰动，“电竞选手上大学”的话题被顶上了网络热搜。

从人社部发布的《新职业——电子竞技员就业景气现状分析报告》来看，电竞从业人员本科学历只占16%，但是薪资水平达到当地平均工资3倍，预计未来5年还有200万的人才缺口。为了更好地适应当前电子竞技发展的需求，全国高校陆续试水开设电竞专业。虽然是一个“热门”领域，但是电子竞技专业目前却是一个十足的“冷门”专业。

广州体育学院在广东省率先布局电子竞技，去年分别开设了三个与电竞相关的专业方向：电子竞技解说方向、电子竞技运动管理方向和电子竞技运动心理与康复方向。同时，该校投入200万元建设专用的电竞中心场地。

乐器工艺

开设高校：星海音乐学院

我们经常在国外电影中看到调音师这个职业，他们经常被塑造成为不苟言笑、专业一流的形象。在星海音乐学院，除了培养能唱能跳的艺术人才，也有一个专业，培养这类默默无闻的艺术工匠。

星海音乐学院乐器工程系乐器工艺专业教育始于上个世纪80年代，2002年招收第一届钢琴格律维修专业本科生，直到2020年该专业也只有22名本科毕业生，是十足的“冷门”专业。

在乐器工艺专业学习的学生会接触到音乐物理学、各类乐器理论、木材学、调律理论等。历届毕业生就业率达到100%，基本都被世界著名的钢琴设计制造品牌斯坦威、雅马哈等公司录用。

针灸推拿学

开设高校：广州中医药大学、南方医科大学

针灸和推拿是拥有悠久历史的“国粹”，但是针灸推拿学却是一门新专业。随着我国医药体制制度改革，不少中西医结合医院更加突出针灸和推拿的地位，高素质的从业人才需求潜力大。加之中医药的群众基础好，针灸和推拿越来越得到大众的接受和欢迎。

广州中医药大学是全国最早开设针灸推拿专业的高校，1999年就成立了针灸推拿学院。在该校，针灸推拿学有三个方向：针灸推拿、中西医结合康复、中医美容。

学习相关专业的学生，需要系统掌握中医学、针灸推拿学的基本知识、诊疗技能和西医基础知识，并且熟练应用中医、针灸和推拿对常见病、多发病进行施治。

化妆品科学与技术

开设高校：广东药科大学

去年，广东药科大学新增了化妆品科学与技术专业，值得一提的是，这是普通高等学校本科专业目录之外的新专业，是唯一获得教育部批准设置的化妆品本科专业。

实际上，广东药科大学在化妆品科学与技术人才培养方面已经进行了长达9年的实践探索。2010年，该校在应用化学本科专业中设置了化妆品科学与技术专业放心，依托学校药学和医学等优势学科，形成了“传统中草药与化妆品有机结合、生物制品与化妆品有机结合、产学政研相结合”的发展思路。

经过多年实践，该校目前已经在化妆品技术人才培养和科学研究等方面具备了相当的实力，已建成广东省化妆品工程技术研究中心等多个协同科研育人平台，为广东省化妆品行业发展提供了重要的技术与智力支持。

珠宝玉石设计与加工

开设高校：华南理工大学广州学院

华南理工大学广州学院2008年成立珠宝学院，下设宝石及材料工艺学专业、产品设计（玉雕设计与加工专业方向）、产品设计（珠宝首饰设计与加工方向）等。

目前，珠宝学院设有首饰加工与制作实验室、三维设计实验室等21个实验室，承担了各类国家级和省厅级科研项目，与珠宝行业知名企业合作建成校外实习就业基地30多个。

珠宝相关专业非常注重实践性，对学生的要求也是“十八般武艺”样样要会：地质学、结晶学和矿物学基础、宝石鉴定原理和方法、绘画设计雕塑艺术、珠宝营销策划、企业管理……从华工广州学院毕业生中，走出了不少独立品牌企业负责人、珠宝鉴定师和珠宝设计师。

草业科学

开设高校：华南农业大学

草业科学，既古老又年轻。草自古以来就是畜牧业的物质基础，而国内对于草的科学系统研究，要等到新中国成立之后相继在农业院校开设草学专业。

随着农业进入发展新时期，草资源在农业中的占比将越来越大。我国是世界上仅次于澳大利亚的草地资源大国，草业在我国农业结构调整、西部生态环境治理以及城市美化绿化、改善空气环境质量等方面具有重大的作用。

草学专业主要有两个培养方向：第一是草坪护理和城镇园林绿化。学习这个方向的学生未来主要从事高尔夫球、足球等运动场草坪管理，进入城市建设部门负责绿化建设。第二类是牧草养殖。农业畜牧业是我国重大支柱产业，也是国民生活所必需。草业会随着畜牧业的规模和效益发展，拥有更加广阔的发展空间。

南方日报记者 杜玮淦