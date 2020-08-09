广东高考提前批公安院校划定录取分数线

8日，广东省教育考试院公布了中央司法警官学院在我省的本科投档情况。

8日，广东省教育考试院公布了中央司法警官学院在我省的本科投档情况。

中央司法警官学院文理科招生计划数均为23人。高分投档线上投得文科（男）3人，文科（女）3人，理科（男）4人，理科（女）3人。高分投档线下投得文科（男）20人，理科（男）18人。

中央司法警官学院在我省录取本科最低分数线是：

文科（男）499分，文科（女）542分；

理科（男）484分，理科（女）556分。

南方日报记者 钟哲