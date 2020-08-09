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广东高中牛校大PK，谁的高考“成绩单”更耀眼？

2020-08-09 09:56 来源：南方日报
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　　2020年广东高考正式进入录取阶段。不少人关注，广东高中牛校的高考“成绩单”如何？

　　日前，南方教育智库对全省70所高中牛校的高考“成绩单”进行分析发现:“广深佛莞”仍是尖子生的集中地；高分优先投档线上线率（下称“高优线”）超95%学校，基本集中在珠三角地区；粤东西北地区，呈现出尖子生多点开花新态势……

　　那么，今年高考哪所高中牛校才是“大赢家”？

　　10所高中高优率超95%

　　一所高中学校的教学水平，如果说被屏蔽成绩的高分考生数量展现了“拔尖”人才培养水平，那么高优线就折射出人才培养整体实力。培养越多学生考上高优线，越能实现“普遍优秀”。

　　通过搜集，南方教育智库对全省59所公开高优率的高中进行对比，发现排名前十的高中高优率全部在95%以上，分别是深圳中学、深圳外国语学校、深圳高级中学、广州市天河外国语学校、广州外国语学校、佛山市南海区石门中学、执信中学、汕头市金山中学、广州市第二中学、广州大学附属中学。

　　高优率在90%以上共有13所高中，集中在深圳、广州、佛山、汕头、惠州五地。13所学校均为公办，其中绝大部分为市属公办中学。3所外国语学校成绩斐然，分别占据第二、第四、第五位。

　　总体来看，屏蔽考生所属高中高优率基本位居高位，一些粤东西北地区强校也崭露头角。例如韶关北江中学高优率达80.3%、湛江一中达80%。

　　值得关注的是，2所省属名校广东实验中学、华南师范大学附属中学以及部分市属传统高中强校，暂未公布相关信息。

　　“广深佛莞”稳坐高分考生第一方阵

　　今年高考中，理科前50名、文科前20名考生的成绩被屏蔽。也就是说，今年全省有70名考生被屏蔽成绩，其中53名来自珠三角地区，非珠三角地区也有17人进入名单。

　　看看他们都来自哪些高中:

　　南方教育智库统计发现，70名高分考生来自全省11个地市的28所高中，其中，华南师范大学附属中学、东华高级中学、汕头市潮阳实验学校位居数量前3位，人数在5人以上。

　　从地域来看，广州（15人）、深圳（11人）、东莞（9人）、佛山（9人），人数最多且分散在多所高中，也从侧面反映优质高中资源相对分布；而在汕头（7人）、湛江（6人）、惠州（4人）、中山（3人）、阳江（3人）、珠海（2人）、河源（1人），高分考生集中在一两所高中，它们也成为当地无可争议的“知名高中”。

　　各区域的传统强校表现也不尽相同。以广州为例，省属名校省实、华附占了广州高分考生的“半壁江山”，高达8人；市属传统强校有7人，分别是广大附中3人、广州二中2人、广州六中1人；区属中学实现屏蔽生“零的突破”，真光中学培养出1名高分考生；一些传统强校没出现在名单上，倒是令部分教育人士感到意外。

　　此外，南方教育智库还搜集到14所高中公布文理前100名数量排名。在这份排名中，深圳中学、汕头市潮阳实验学校、广东实验中学、珠海市第一中学4所学校就占据全省近1/4文理前100的名额，拔尖学生培养成绩突出。

　　从地市上看，除了广州、深圳、汕头等传统名校培养人数较多，一些粤东西北地区高中也有崭露头角，例如清远市第一中学、潮州金山中学等高中有文理前100名的学生，展现了人才培养实力。

　　最后，你觉得广东还有哪些高中牛校高考“成绩单”非常耀眼？欢迎在文末留言。

　　【统筹】吴少敏

　　【研究员】姚瑶 钟哲

编辑： 潘沈思

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