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高考录取开始！省教育考试院提醒广大考生警惕“招录骗局”

2020-08-08 08:35 来源：南方网
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　　8月7日，2020年高考提前批次录取正式开始。省教育考试院提醒考生和家长要提高警惕，谨防层出不穷的招录骗局，尤其要注意不良机构或不法分子混淆学历类型的陷阱。具体内容随小编一起来看↓↓

　　(一)知正规学历类型

　　目前国家承认的学历有5种：一是普通本专科学历，须参加统一高考报名，通过普通高考、高校单考单招、高职分类考试、普通专插本等方式，经统一录取备案后入学，颁发普通本专科毕业证，适用范围最广;二是成人高考学历，办学主体主要是普通高校的继续教育学院和广播电视大学，通过国家统一组织的成人高考录取，主要采取脱产、业余、函授方式学习;三是自学考试学历，自主选择主考院校和专业，自学后参加国家统一安排的科目考试，由主考院校负责命题、评卷，几年内要通过专业的所有科目考试，难度比较大;四是远程教育(网络教育)学历，办学主体主要是国家批准的68所具有实施现代远程教育资格的普通高校，入学考试难度小，按要求完成规定课程，修满学分便可取得学历;五是电大开放学历，办学单位主要是中央及各级地方的广播电视大学，专科没有入学门槛，专升本要参加入学水平测试，定期面授与自学相结合，容易毕业。

　　(二)明学历蒙骗伎俩

　　不良机构或不法分子利用当前高校办学形式多样化的情况，故意混淆普通本专科学历与成人高考、自学考试、远程教育、电大开放等学历的区别，蒙骗希望就读全日制普通高校的考生，从中敛财。从以往的情况看，受骗考生大多是被送到自学考试助学班、成人教育辅导班等进行学习，最后拿到的多数都是自学考试毕业证书、成人高等教育或现代远程教育毕业证书，而不是全日制普通高等教育毕业证书。在此，郑重提醒考生和家长：只有通过省教育考试院办理录取手续的才是全日制普通高校，高考学子要注意区分。

　　(三)懂招录规范程序

　　普通高校招生需要通过相应渠道报名考试、填报志愿、投档录取，以上环节缺一不可。按照录取规则和录取办法录取考生不需要花钱。凡是提出“交钱的”，都涉嫌违规违法。如果高考没有达到理想的成绩，仍需理性对待，不走旁门左道，按照正规的高考录取程序走，千万不要“病急乱投医”，轻信别人承诺的“花钱就能上名校”谎言，让本应读全日制本专科的却读了自考助学班。

　　最后，省教育考试院提醒广大考生和家长，我院会将考生高考录取信息通过短信推送及时发至每位考生，考生也可通过考试院公布的正常查询渠道自行查询录取结果。

　　来源：广东省教育考试院

编辑： 罗予岐

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